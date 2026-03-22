日本ハムは２１日、ヤクルトとのオープン戦（エスコン）に３―４と敗れた。「７番・捕手」でスタメン出場した田宮裕涼捕手（２５）は、二塁打を含む２打数２安打。３月に入り、一時は１１打席連続無安打と苦しんだが、復調のきっかけをつかんだ。守っても侍ジャパンからチームに復帰した伊藤大海投手（２８）とバッテリーを組み、３年連続開幕スタメンマスクに大きく前進した。 力強く鮮やかに、田宮が広角に打球を飛ばした。２回１死走者なしで打席に入ると、ヤクルト先発・山野のフォークをすくい上げた。右翼線へ運ぶ二塁打。さらに４回には、同じく山野から今度は外寄りの真っすぐを逆方向へはじき返し、三遊間を破った。今季のオープン戦では初となるマルチ安打。「ヒットが出てるんで、よかった」と開幕へ向け、状態を上げてきた。

３月に入り、バットでなかなか結果が出ていなかった。７日のロッテ戦（エスコン）で２打席目に安打が出て以降、１７日のＤｅＮＡ戦（エスコン）まで１１打席９打数無安打。要因はタイミングだった。

「タイミングが取れていなかった。タイミングがしっかり取れていないと打てない。構えを新しくしていたんですけど、そこがタイミング合わなかったので、構え方だけ去年のフォームに戻しました」。２０日のヤクルト戦（エスコン）で１２打席ぶりの安打が出ると、ここ２試合は３打数３安打１四球と完全復調。「久しぶりに打ってるなという感じがして、うれしいです」と笑った。

守っては開幕投手・伊藤をリード。自身にとって３年連続開幕スタメンが有力な状況で、実際のボールを体感し「エースが帰ってきたなって感じですね」とうなずいた。攻守とも手応えを持って臨む３月２７日、敵地でのソフトバンクとの開幕戦。「（オープン戦は）あと１試合だけなので、しっかり合わせていきたいなと思います」と語った田宮が、チームを３年連続開幕戦勝利へと導く。（山口 泰史）