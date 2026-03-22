◆全日本プロレス「ドリームパワーシリーズ２０２６」（２０日、東京・エスフォルタアリーナ八王子 メインアリーナ）観衆１７５０

全日本プロレスは２０日、東京・エスフォルタアリーナ八王子 メインアリーナで「ドリームパワーシリーズ２０２６」を開催した。

メインイベントの三冠ヘビー級選手権は、王者・宮原健斗が羆嵐を２３分１５秒、シャットダウンスープレックスホールドで破り６度目の防衛に成功した。

試合後、宮原は「羆嵐とこのベルトをかけて分かったこと、あいつは真っ直ぐな男だということだ。俺がマイクでしゃべったらどうだと言ったら、締めまでやりやがった。真っ直ぐすぎる男だ。明日から羆嵐、また戦っていこうや」とエールを送った。

さらに４・１２後楽園ホールで開幕する春の祭典「チャンピオン・カーニバル」へ向け「八王子のみなさまは、誰が優勝することを望みますか？正直な声を聞かせてくれー！満場一致で宮原健斗が優勝です」と宣言した。さらにバックステージで「プロレスファンは今すぐスケジュールと宮原健斗の対戦相手を探って、探して、リサーチして、その会場に観に来るんだ。始まるぞ、いよいよ」とアピールした。