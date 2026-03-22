「under one′s belt」の意味は？経験を積んで“成長する人”を表す表現！【1分英会話】

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ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

「under one's belts」の意味は？

意外と難しいこのフレーズ。

ヒントは、自己成長を表すイディオム！

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は「自分のものになって」でした！

「under one's belt」は、「自分のものになって、身に付いて、経験を積んで」という意味のイディオムです。

直訳すると「ベルトの下に」となりますが、具体的には「お腹」を指しています。

つまり「〜を消化する」→「経験を積む」という流れで、意味が派生した表現ですよ。

「Get all types of experience under your belt while you can.」
（できる間に、いろいろな経験を積んでおきなさい）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。

ライター Ray WEB編集部