７人完全体で活動を再開した世界的グループ「ＢＴＳ」が２１日、韓国ソウル・光化門広場一帯でフリーライブ「ＴＨＥ ＣＯＭＥＢＡＣＫ ＬＩＶＥ ― ＡＲＩＲＡＮＧ」を行った。

韓国メディアの「朝鮮日報」によるとステージ衣装は韓国のデザイナーブランド「Ｓｏｎｇｚｉｏ」によるものという。

同ブランドは韓国とパリに拠点を置くアバンギャルドなデザイナーズハウス。ブランド公式インスタグラムのストーリーズにそれぞれの衣装デザイン画のショットなどをアップ。韓国メディアによると代表デザイナーのソン・ジェウ氏は「激動の歴史を持つ韓国の過去を心身に刻み込み、新たな未来を切り拓いていく『新』英雄たちの姿を表現している」と説明し、また「韓服の柔軟性を融合させた」としている。

またメンバーそれぞれキャラクターを設定して衣装をデザイン。リーダーのＲＭは「英雄」、ＪＩＮは「芸術家」、ＳＵＧＡは「建築家」、ｊ―ｈｏｐｅは「ソリクン（伝統歌唱者）」、ＪＩＭＩＮは「詩人」、Ｖは「貴公子」、Ｊｕｎｇ Ｋｏｏｋは「先駆者」としたという。