「いっしょにいようっ！」津波で取り残された少女と子猫の視点で描かれた震災のあの日からの物語

2011年3月11日に起きた東日本大震災から15年。被害にあった東北各地では、復興が進み、報道などでは活気を取り戻した街の様子、人々の暮らしが伝えられる。しかし、それがすべてではない。今も生き残った人たちは心の傷や、亡くなった人の心残りが存在している。

そんな「あの日」からの被災地の姿を描いた作品が今、静かに話題を集めている。ウェブ漫画サイト「モーニング・ツー」で連載される『るすばん猫きなこ』（2026年3月23日単行本1巻発売）だ。作者は沖縄戦に着想を得た『cocoon』をはじめ、『アノネ、』『ぱらいそ』の戦争三部作、コロナ禍の日常を記録した『#stayhome日記』シリーズなど、“時代の痛み”に寄り添う作品を描き続けてきた漫画家・今日マチ子さんだ。

今日マチ子さんは、東日本大震災の被害にあった地域をたびたび訪れ、時間をかけてこの作品と向き合っているという。

この作品を15年後の今なぜ描いたのか、今日さんはインタビューで丁寧に答えてくれた。そして、漫画『るすばん猫きなこ』の第一話を無料公開する。

※記事では、作品の一部ネタバレを含みます。また、この話には、津波・原発事故に関する描写が含まれます。フラッシュバック、強いショックを受けられるなどのご心配がある方はご注意ください。

15年前のあの日に、取り残された人々と思い

物語は、穏やかな町の日常から始まる。そして、突然あのときがやってくる。

海辺の家で暮らす人懐っこい赤ん坊猫の「きなこ」と、小学1年生の「ここな」は、突然起きた大きな地震と津波と原発事故により家族と離れ離れになってしまう。そして、その土地に取り残され、家族の帰りを待って"おるすばん"を続けている……。故郷を失って別の場所で生きる少女「さき」の願い――。その土地で生きる選択をする人、さまざまな思いを乗せて、失われたものとずっとそこにあるものを見つめていく震災の物語だ。

幼い猫を軸に置いたのには意味があった。猫の一生は約15年。幼い猫の成長とともに15年の震災と重ねていく描き方にたどり着いたのは、今日さん自身が愛猫を亡くしたことがきっかけだったという。

地震と津波が起きたあと、猫の「きなこ」と小学1年生の「ここな」がおるすばんする中、さまざまな人たちと出会っていく。そして、「きなこ」と「ここな」の帰りをひたすら待ち続ける人もいる……。

当たり前の日常は突然なくなった

物語に登場する小学1年生の「ここな」が登場する。取り残され、おるすばんをしている少女は、「石巻市の大川小学校で語りべの方からお話を聞いたことが大きな転機になり、震災についてきちんと向き合って描きたいという出発点になった」と、今日マチ子さんは話す。

「地震が起きる前まで、亡くなった子どもたちは普通に日常を過ごし、ただ学校に行って、いつも通り過ごしていただけ。それが一気に失われてしまった。報道で見るのと、実際とでは感じる重みが大きく違いました」（今日マチ子さん）

震災がテーマとなる作品は、前に進む人、立ち直れない人などが描かれがちだ。もちろん、そういった方々も存在するが、もっと多様なグラデーションの中で、心残りや行き場の中思いと常に共存されているに違いない。今日さんはそういったさまざまな人たちに目を向け執筆を続けている。その中で、厳しい現実も描くが、ほのぼのとかわいい「きなこ」と「ここな」は救いでもある。

単なる震災のお話ではなく、日本人の死生観など含めて多くのことを考えさせられる作品だ。今後の展開も含めて、「きなこ」と「ここな」の行く末を見守ってほしい。

【インタビュー前編】石巻・大川小学校話を聞き…漫画家・今日マチ子の被災地への思い。「家族を失った人はどう心に折り合いをつけていくのか」