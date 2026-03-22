石巻・大川小学校話を聞き…漫画家・今日マチ子の被災地への思い。「家族を失った人はどう心に折り合いをつけていくのか」

猫の寿命は、平均しておよそ15年。2011年の東日本大震災発生の年に生まれた猫たちは、すでに高齢になりつつある。その「猫の一生」と「震災発生からの15年」を重ねて描く漫画が、講談社モーニング・ツーで連載中の『るすばん猫きなこ』（3月23日単行本1巻発売）だ。

海辺の家で暮らす人懐っこい赤ん坊猫の「きなこ」と、小学1年生の「ここな」。ある日突然起きた大きな地震と津波と原発事故により家族と離れ離れになった彼らは、その土地に取り残され、家族の帰りを待って"おるすばん"を続けている。そして、故郷を失って別の場所で生きる少女「さき」の願い――。それぞれの思いを乗せて、失われたものとずっとそこにあるものを見つめていく震災の物語だ。

作者は、沖縄戦に着想を得た『cocoon』をはじめ、『アノネ、』『ぱらいそ』の戦争三部作、コロナ禍の日常を記録した『#stayhome日記』シリーズなど、“時代の痛み”に寄り添う作品を描き続けてきた漫画家・今日マチ子さん。なぜ震災発生から15年近くを経た今、この物語を描くのか。訪れた被災地で何を見て、何を感じたのか。前編では、取材の原体験と作品が生まれるまでの道のりを聞いた。

※記事では、作品の一部ネタバレを含みます。

実際に見たものと、感じたものは違った

今日マチ子さんは自らのnoteで、震災発生当時は依頼こそあったものの描くには不足しているものが多かったと振り返り、ようやく真摯に向き合えるときが来たと記している。それが本作『るすばん猫きなこ』だ。2021年に初めて被災地を訪れてから、その後も福島や石巻に何度も足を運んだ。震災を描く覚悟は、どのように固まっていったのか。

「コロナ禍を経て、自分の人生でコロナ以外に大きい出来事ってどんなことだったかなと振り返ったときに、やっぱり東日本大震災は大きかった。けれど、どこかでそれを覆い隠し、自分自身があまり考えないようにしていたことに行き当たって、"今しかないんじゃないか"と気づいたんです」

最初の訪問は、編集者の同行もなく完全に今日さん一人だった。ニュースで「復興している」と報じられるのを見て、賑わいを予想して向かったという。しかし、現地で目にした光景は想像とまるで違っていた。

「津波に襲われた場所や原発の避難区域だったところは、賑わいとは違う風景で、人がいなかった。東京にいる人間が情報として知っている"もう被災地ではなく、復興が進んでいる"という感覚が、明らかに的外れなものだったとショックを受けました。夕闇の中、海側からどんどん暗闇が迫ってくるような恐怖があって、電灯もない中を駅まで走らなきゃいけなかったり……。被災地の方の気持ちに触れたというより、いかに自分が震災に対して蓋をして10年以上過ごしてきたかを目の当たりにして、打ちひしがれたということです。

"震災が起こった当時とは変わったんだ"とこちらは思っていたんです。もう大丈夫だって。でも、全然そうじゃなかった。大丈夫と思うことで、忘れようとしていたんだ、とわかりました」

石巻・大川小学校のお話がきっかけに

その後、以前仕事をともにした編集者と再び東北を訪ね、石巻市の大川小学校に足を運んだ。津波により児童74名と教職員10名が犠牲になった場所だ。そこで語り部の方の話を聞いたことが、大きな転機になった。

「地震が起きる前まで、亡くなった子どもたちは普通に日常を過ごしていた。ただ学校に行って、いつも通り過ごしていただけ。それが一気に失われてしまった。報道で見るのと、実際とでは感じる重みが大きく違いました。語り部の方は直接大川小学校の保護者ではないけれど、震災でお子さんを亡くされている方だったんですね。その方は、語り部としての役割が求められれば、その場に行って震災の話をして、最後にご自分のお子さんの話も少しして終わるという日々を過ごしてきたんです。その方のあり方に衝撃を受けました」

語りべをすることで、その方自身が救われている面もあったのだろうか。

「直接聞いたわけではないですが、おそらく語ることによって何とか立っている状態なのかなと思いました。むしろ語らない方がその方にとっては辛い。何かしら物語を作ることによって救われているのではないかと感じました」

このときの大川小学校での体験を聞いたことが、子どもを主人公に描きたいという思いの出発点になった。だが、今日さんの中ですぐに作品には結びつかなかった。何年も「被災地の話は描かなければならない」という思いが頭を離れない中、転機になったのは今日さん自身の愛猫の死だったと言う。

「ちょうど前の連載が終わるぐらいのタイミングでうちの猫が亡くなったんです。それで"猫の一生を被災地の15年に重ねて描くことはできないだろうか"と思い立ったのがきっかけでした」

被災地に置き去りにされる猫「きなこ」と行動をともにするのが、もう一人の主人公「ここな」だ。ここなを生きている子どもではなく、幽霊（作中ではユーレイ）として描いたのには明確な理由がある。

「生きている子どもにすると、"震災を経て大人になって今、頑張ってます"という話になりがちです。そうではなくて、亡くなった方たちとどう折り合いをつけていくかを丁寧に描きたかった。これは震災だけではないのですが、亡くなった人のことって、ケリをつけられないまま一生抱え続けることも多いと思うんです。特に、震災は突然の出来事で、今も留まっている方も多くいらっしゃる。だから、亡くなった人のことを考えること、亡くなった人と交流すること――そういうことを肯定できる作品にしたいなと思ったんです」

今も「そのままのモノ」と、あえて「残った人」

何度も避難区域に足を運び、取材を重ねる中で、今日さんが強く衝撃を受けたのは、被災地に残された「モノ」の存在だった。

「避難区域の小学校を訪ねると、十数年前そのままの机が残されていたり、放置された車の中に子どもの体操袋がポツンとあったり。図書館には2011年3月時点の新刊紹介のポスターが貼り出されたまま。車の中にドーナツの箱がある車もあって。瓦礫のような破壊の光景とは違う、人がいなくなった場所にそのまま残る"モノ"の衝撃は大きかったです」

そんな中、読んでいて救いになるのが、幽霊が見えるおばあさん「千代子」だ。ここなが見える千代子さんは、ここなの状況や立場を知りながらも、そのことに対して同情するわけでも、繊細に接するわけでもなく、さらっと「ユーレイ」と呼び、亡くなっていることを告げる。この千代子というキャラクターは、もともと別の構想から生まれたものだった。

「最初、原発の避難区域で自分の意思で残り続けている方を主人公にできないかという構想があったんです。残り続けている方はいわゆる大多数の人ではないから、かなり強靱な精神の持ち主だろうと。そこから千代子の性格が生まれました。それに、亡くなったことについて強い思いで心を寄せてくるような人だと、その人自身の心がもたない。サクッと割り切れる人物じゃないと成り立たないと思いました。千代子は長年幽霊が見える人だからこそ、ここなにも他のユーレイたちにも、全く特別なものとして接しないんです」

居場所になる人というと、優しく温かい人を思い浮かべがちだ。しかし千代子は最初、ここなときなこが迷い込んできた際、迷惑そうにするし、あえて距離をとる。同情や共感をするのではなく、受け入れ、必要なときには手を貸す千代子の接し方には、不思議と居心地の良さがある。そうした千代子の接し方、向き合い方から、我々読者が学ぶこともあるのかもしれない。

◇後編では、原発事故をどう描くか、善意の中に潜む棘、非当事者として震災を描く葛藤、そして石巻という街への思いについて聞く。

【インタビュー後編】「さっき原発が吹っ飛んだんだよ」被災地を何度も訪れた漫画家・今日マチ子が「子ども目線で震災を描く」と決めた理由