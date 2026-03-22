アトランタ五輪から3大会連続の競泳日本代表で、スポーツコメンテーターの田中雅美さん（47）が21日、自身のインスタグラムを更新。日本テレビの杉原凛アナウンサー（29）とのツーショットを披露した。

「杉原凛ちゃん」と田中さんがレギュラー出演する日本テレビ「シューイチ」で共演する杉原アナとのツーショットを公開。「土曜シューイチのエンタメコーナーを3月いっぱいでご卒業」と杉原アナの番組卒業を明かした。

「毎回可愛い可愛い笑顔で迎えてくださって、癒しな存在の凛ちゃん スタジオでお会いできないのは寂しいけど、落ち着いたら絶対ランチしよねとなりました」とつづった。

「#シューイチ」「#杉原凛 ちゃん」「#本当にいい子」「#可愛いすぎる」「#日本テレビ」と添えた。

この投稿に、杉原アナは「雅美さん！ありがとうございます いつも優しく包み込んでくださる雅美さんのお人柄が大好きです ランチもしましょうね 引き続きよろしくお願いいたします」とコメント。

フォロワーからも「美人二人」「素晴らしいツーショットです」「素敵すぎます」「え？もしかして姉妹？なんてね。素敵なお二人ですね」などのコメントが寄せられている。