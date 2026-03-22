新聞社で文芸やジェンダー問題などを取材してきたという河合真美江さん。60歳の夫にがんで先立たれた悲しみから、大切な人を亡くした人に、その後どう生きているのかを語ってもらう「喪の旅」という連載を始めたと語ります。その連載と、自身の夫を看取るまでの体験を綴った著書『喪の旅 愛しい人に出会い直す』で、河合さんが感じたこととは――。（構成：吉川明子）

【書影】『喪の旅 愛しい人に出会い直す』

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悲しみを抱えて、一歩を踏み出す

2020年10月、夫が60歳でこの世を去りました。私も夫も新聞記者で、別居婚からスタートし、一緒に暮らしたのは娘が生まれてから。夫からがんの一報を受けた時、私は金沢に単身赴任中でした。

夫の闘病生活が始まったことで、介護休業を取得して自宅に戻ることに。けれど、わずか1年あまりで、夫は逝ってしまいました。「私は何の力にもなれなかった」と、悲しみと後悔ばかりが募るなか、同じく夫に先立たれたいとこに「まみえちゃんはお仕事のなかでできることがあるでしょ」と言われて。

さらに、同時期に尊敬する詩人から、「死から花を咲かせてね」と諭してもらい、私にできることは取材して書き、伝えることしかないという思いに至りました。

葬儀の約1ヵ月後には会社に復職。大切な人を亡くした人に、その後どう生きているのかを語ってもらう「喪の旅」という連載を始めたのです。4年あまりで数十人の話をお聞きし、読者から約500通のお便りが届きました。「聞いてくれるだけでいい」と、お電話で直接話した方も何人もいらっしゃいます。

この一冊は連載に加えて、私自身の体験を書き下ろすことに。夫を看取るまでを書くにあたり、闘病の様子を書き留めた6冊のノートを開き、最期まで生きたいと願い続けた彼の思いを辿る旅に出たのです。

しっかり者の娘に支えられ

がんと宣告されて1年後、医師から「治療は無理です」と告げられた夫の願いを受け、在宅療養に切り替えた6日目に、夫は自宅のトイレで倒れて亡くなりました。娘が最期まで懸命に心臓マッサージをするなか、私は慌てるばかり。なんとか夫に呼びかけ続けていたことを覚えています。

娘と私は、同じ大切な人を失った者同士。しっかり者の娘は、夫亡き後に混乱し、弱り切った私を支えてくれました。しかし、あまりにも憔悴している私の姿を見かねたのか、優しい娘に「パパの代わりに私が死んだほうがよかったね」と言わせてしまったことがあります。

ただただ悔いるしかできないのですが、娘もまた大好きな父親を失い、悲しみを抱えていることに思い至らなかった。この出来事の後、深い傷を負いながらも、お互いを思いやって信頼し合えるようになりました。

時々、一緒に飲みに行き、パパという共通の話題で語り合える。今までで一番いい母娘関係になったように感じます。

「喪の旅」の連載で初めて取材した方は、殺陣師（たてし）の夫を亡くした、殺陣技斗師（ぎとうし）の多加野詩子さん。夫婦同業、がんで約1年の闘病と、私と共通する部分が多く、二人で泣きながらの取材になって。その時、「今日は夫が亡くなって何日目」と数えていらっしゃったのが心に残りました。

それから2年後、彼女は夫が遺した殺陣の道場を正式に受け継ぐ決意をします。その時、「もう何日目と数えない」とはっきり言ったのです。今も夫とともに生きているつもりだと。道場を守りながら、自分なりの方法も試してみたい、そんな意欲も湧いてきたと教えてくれました。

前に踏み出すための糧に

大切な人を失う悲しみは、何年経っても、薄まるどころか深まるばかりです。それでも人はみな、半歩でも踏み出そうとする力を持っていると感じます。ただし、それには時間がかかる。

取材やお便りを通して感じたのは、文章を書く、絵を描く、音楽を奏でる、人に話しかけるなど、何でもいいから自分の感じていることを表現することの大切さ。それがやがて、前に踏み出すための糧になるのだと、みなさんから教えてもらいました。

この本を書いたことで、私自身もまた一歩、踏み出せたと思います。一緒に喪の旅をしてくれた方々、そしてきっかけをくれた夫に対して、「ありがとう」という感謝の気持ちでいっぱいです。

私は今、上智大学グリーフケア研究所で学んでいます。取材を通して、喪失の痛みを誰かと分かち合えるありがたさを感じたことが、きっかけの一つ。痛みを抱える人の心に寄り添う、そんな活動につながるよう、死別の悲しみについて一から勉強したいと思ったからです。

大切な人を失うのは個人的な体験ですが、多くの人が経験すること。表面的には元気そうでも、心を痛めているかもしれない。そんなことをお互いが想像でき、そっと寄り添いながら、少しでもサポートできるようになれば、より優しい社会になると思うのです。