◇NBA レイカーズーマジック（2026年3月21日 キア・センター）

NBAレイカーズのレブロン・ジェームズ（41）が21日（日本時間22日）の敵地マジック戦に先発出場した。この試合で通算1612試合出場。レギュラーシーズン歴代最多出場選手となった。

“KING”がまた新たな歴史を塗り替えた。マジック戦もスタメンに名を連ねたレブロン。これにより、セルティックスなどでプレーしたロバート・パリッシュが記録した通算1611試合出場を抜いて、通算1612試合出場でレギュラーシーズン歴代最多出場選手となった。

第1Q開始早々に豪快なダンクを叩き込んで初得点も決めた。

レブロンは今季でプロ23年目。03年ドラフト全体1位でキャバリアーズに入団した。14度のNBAチャンピオン、4度のNBAファイナルMVP、4度のNBA最優秀選手賞、21年連続NBAオールスター、21年連続オールNBAチーム選出。在籍した全てのチームを優勝に導き、NBA史上唯一の異なる3チームでNBAファイナルMVPを受賞した選手である。

そしてNBAシーズン通算得点数歴代1位。NBAプレーオフ通算得点数歴代1位。シーズン通算では40000得点を、プレーオフ通算では6000得点・7000得点・8000得点を突破しており、いずれもNBA史上で達成者はレブロンのみである。

国際試合でも08年・12年・24年に米国代表として3つのオリンピック金メダルを獲得。五輪史上初の複数回トリプル・ダブル達成者。24パリ五輪ではMVPを受賞している。