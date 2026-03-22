女優の星野真里（44）が11日、自身のインスタグラムを更新。歌手の坂本美雨（45）との意外な縁を明かした。

「美雨さんと話したくって前を向く好きは心を上向きにする #坂本美雨 さん @miu_sakamoto #ディアフレンズ #ラジオ #さいごにきみと笑うのだ」「美雨さんのラジオに呼んでいただきました 本『さいごにきみと笑うのだ』のお話をさせていただきました」とつづり、坂本がパーソナリティーを務めるラジオへの出演を報告した。

「実は美雨さんのお子さんと私の娘は同い年 さらにその娘さんと私が同じ誕生日という共通点があります」と告白。「そんなご縁がつながって、娘同士が一緒に遊ぶことができました」とつづった。

「美雨さんがご出演された舞台『TRAIN TRAIN TRAIN』は娘と一緒に観劇 ふたりで歌声に魅了されました」と星野。「ラジオ収録はあっという間 もっともっとお話ししたいので、またお会いできる機会を狙っています ただただ楽しくお話しさせていただいた様子を、お聞きいただけると嬉しいです」と記した。

「美雨さんのイメージでロングワンピースを着て行ったら、白黒コンビになりました」とツーショットを投稿した。