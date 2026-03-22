原日出子、健康的な和のおかず並ぶ「かあちゃん飯」を披露 「理想の朝食」「豪華すぎます」と反響
タレントの原日出子（66）が21日、自身のインスタグラムを更新。手作りした和食が並ぶ食卓ショットと、食材を詰めたお弁当を披露した。
【写真】「理想の朝食」原日出子が披露した健康的な和のおかず並ぶ「かあちゃん飯」
「娘の朝ご飯のおかず 息子のお弁当」と紹介し、手料理が並んだ食卓と、同じおかずが詰められた弁当箱をアップ。「今朝は 時間があったので かあちゃん飯です」と丁寧に手作りした様子で、「鱈の西京漬 卵焼き 蓮根と人参のきんぴら 菜の花のお浸し 小松菜の胡麻ナムル」と献立を説明した。
「こういうのが やっぱり美味しい」と話す原に、ファンからも「わかります こんな食事は身体も心も安心しますよね」「家庭の味が一番ですね」「素敵な朝食とお弁当 原さんの愛情が感じられますね」「本当に、こういうのがホッとする母の味ですよね」「理想の朝食ですね」「豪華すぎます」といった声が寄せられている。
【写真】「理想の朝食」原日出子が披露した健康的な和のおかず並ぶ「かあちゃん飯」
「娘の朝ご飯のおかず 息子のお弁当」と紹介し、手料理が並んだ食卓と、同じおかずが詰められた弁当箱をアップ。「今朝は 時間があったので かあちゃん飯です」と丁寧に手作りした様子で、「鱈の西京漬 卵焼き 蓮根と人参のきんぴら 菜の花のお浸し 小松菜の胡麻ナムル」と献立を説明した。
「こういうのが やっぱり美味しい」と話す原に、ファンからも「わかります こんな食事は身体も心も安心しますよね」「家庭の味が一番ですね」「素敵な朝食とお弁当 原さんの愛情が感じられますね」「本当に、こういうのがホッとする母の味ですよね」「理想の朝食ですね」「豪華すぎます」といった声が寄せられている。