親の認知症を相談できる窓口と相談の手順、最初の一歩の踏み出し方を解説

親の物忘れが増えたり、同じ話を繰り返したりすると、家族は不安に感じることがあります。ただ、年齢による変化の範囲なのか、病気が関係しているのかは、身近な方ほど判断が難しいものです。さらに、認知症に似た状態は、睡眠の乱れやうつ、薬の影響、感染症、脱水などでも起こりえます。だからこそ、家族だけで抱え込まず、早い段階で相談につなげることが大切です。相談は診断を受ける前から始められます。地域包括支援センターや市町村の窓口、かかりつけ医、認知症疾患医療センターなど、相談先はいくつかあります。

この記事では、相談した方がよい状態の目安、相談のメリット、主な窓口と相談の手順、親への声のかけ方を整理し、最初の一歩を踏み出しやすくするためのポイントを解説します。

監修医師：

林 良典（医師）

親の認知症｜相談した方がよい状態とは

【出身大学】名古屋市立大学【経歴】東京医療センター総合内科、西伊豆健育会病院内科、東京高輪病院感染症内科、順天堂大学総合診療科、NTT東日本関東病院予防医学センター・総合診療科を経て現職。【資格】医学博士、公認心理師、総合診療特任指導医、総合内科専門医、老年科専門医、認知症専門医・指導医、在宅医療連合学会専門医、禁煙サポーター【診療科目】総合診療科、老年科、感染症、緩和医療、消化器内科、呼吸器内科、皮膚科、整形外科、眼科、循環器内科、脳神経内科、精神科、膠原病内科



親の変化に気付いても、家族だけで認知症かどうかを見分けるのは簡単ではありません。相談は、病名を決めることだけではなく、生活の困りごとを減らし、必要な支援につなげることにも役立ちます。ここでは、診断の有無に分けて、相談のきっかけになりやすい状態を解説します。

すでに認知症の診断を受けている場合

すでに認知症の診断を受けている場合は、治療や支援が進んでいても、生活の場面で困りごとが増えることがあります。例えば、服薬の抜けが増えた、通院の準備が難しくなった、昼夜が逆転して家族の睡眠が削られる、怒りや不安が強まり会話がかみ合いにくい、転倒が増えたといった変化です。

こうしたときは、かかりつけ医や受診先へ相談し、薬の見直しや生活環境の調整、介護サービスの組み合わせを再検討すると進めやすいです。診察の際には、いつから起きた変化か、週に何回あるか、時間帯の偏りがあるかをメモで伝えると話が早いです。

まだ認知症という診断を受けていない場合

診断前でも相談は役立ちます。物忘れの背景には、睡眠不足や気分の落ち込み、薬の影響、感染症、脱水、甲状腺の病気などが関わることがあり、治療で改善が見込まれる場合もあります。まずは病院で評価を受け、生活の困りごとがあるときは地域包括支援センターにも相談すると進めやすいです。次に挙げるような変化が続くときは、受診や相談を考えましょう。

認知能力や記憶力などが低下している

同じ質問が短い間隔で繰り返される、約束や予定を頻繁に忘れる、料理や買い物の段取りが崩れる、日時や場所の理解があいまいになるといった変化が続くときは相談のきっかけになります。家族は、特に困っている場面を一つ二つ選び、いつ・どこで・何が起きたかを書き出して持参すると伝わりやすいです。

金銭の管理ができなくなっている

公共料金の支払い忘れが続く、同じ物を何度も買う、不要な契約を結びそうになる、現金や通帳の置き場所が定まらないなどは、生活上のトラブルにつながりやすいです。病院での評価に加えて、地域包括支援センターで家族の関わり方や見守りの方法、必要な手続きの流れを相談しておくと、被害を抑えやすくなります。

性格が変化している

怒りっぽい、疑い深い、意欲が落ちた、こだわりが強くなったなどの変化は、認知症のタイプだけでなく、不安、疲労、環境の変化でも起こります。家族が説得に力を入れるほど対立しやすいため、起きた出来事を短くメモして相談先に伝えると進めやすいです。例えば、いつ頃から、どんな場面で、どのような言動がみられたか、家族が困った点は何かを整理しましょう。

徘徊がみられる

外出して帰れない、目的が不明なまま歩き続ける、夜間に外へ出ようとするなどがあると、事故や行方不明の心配が高まります。早めに相談し、連絡手段の準備や見守り体制、地域の支援先との連携を整えることが大切です。家族だけで抱えず、地域包括支援センターや病院を中心に支援を組み立てていきましょう。

親の認知症について相談するメリット

相談のメリットは、認知症かどうかを決めることだけではありません。まず、医療につながることで、認知症に似た症状を起こすほかの病気や薬の影響も含めて評価でき、対応の方向性がはっきりしやすくなります。

次に、生活や介護の窓口へつながると、介護保険の申請やサービスの選び方、見守りの工夫など、暮らしの困りごとを減らす手段が増えます。さらに、家族が抱える不安やいら立ちを整理しやすくなる点も大切です。第三者に相談して状況を整理すると、家族の負担の偏りに気付き、介護サービスや見守りの方法を家族に合った形で選びやすくなります。その結果、無理のないペースで支援を続けやすくなります。

親の認知症について相談できる主な窓口



認知症の相談先は一つではありません。医療につながる窓口、生活や介護の窓口、匿名で気持ちを整理できる窓口を知っておくと、状況に合わせて選びやすいです。迷う場合は、まず生活の総合相談として地域包括支援センターに連絡し、必要に応じて医療へつなぐ流れがよいでしょう。

医療につながる相談先

医療につながる入口としては、かかりつけ医が利用しやすいです。受診時には、いつ頃からどのような変化が出たか、生活で困っている場面は何かをメモにして伝えると、評価が進みやすいです。

地域には認知症疾患医療センターがあり、鑑別診断の相談や、医療と介護の連携に関する助言を受けられます。身近な病院から紹介される場合もあれば、地域の案内をもとに相談先を探す場合もあります。また、地域には認知症を専門とする医師や認知症サポート医がおり、認知症が疑われる段階の相談や、かかりつけ医との連携の窓口として役立つことがあります。

生活や介護の相談ができる窓口

生活面の相談は、地域包括支援センターと市町村の担当窓口が中心です。地域包括支援センターは、高齢の方の暮らしに関する総合相談を担い、介護保険の申請の流れや利用できるサービス、家族の負担を減らす工夫などを一緒に整理できます。まだ介護保険を使っていない段階でも相談できます。市町村窓口は、制度や申請手続きの確認に加えて、地域で利用できる支援の情報を得る場として役立ちます。相談の場で一度に決めきる必要はありません。困っていることを整理して、どれから取り組むかを決めるだけでも十分です。

匿名で話を聞いてもらえる相談先

匿名で相談したい場合は、電話相談という選択肢があります。医療や制度の相談の前に、家族の不安や疲れが強いと、話し合いがこじれやすいです。第三者に気持ちを受け止めてもらい、次に何を相談するかを整理すると、家族の関わり方が落ち着きやすくなります。公益社団法人 認知症の方と家族の会の相談など、話を聞いてもらえる窓口も活用し、無理のない形で支援につなげていきましょう。

相談する際に家族が整理しておきたいポイント



相談をスムーズに進めるには、家族が事前に情報を少し整理しておくことが役立ちます。完璧な準備は不要ですが、変化の内容と困りごとを具体的にすると、病院でも地域の窓口でも話がかみ合いやすくなります。ここでは、相談前に押さえておきたい整理の観点を3つに分けて解説します。

変化の内容

まずは、いつ頃から変化が始まったかを時系列で書き出します。数ヶ月前から同じ話が増えた、最近は朝に混乱しやすい、外出後に疲れると会話が途切れやすいなど起きた場面を短くメモします。例えば、いつ・どこで・何が起きたかを一行で書くと整理しやすいです。

受診先へ伝える際は、困っている場面だけでなく、本人が落ち着いて過ごせている時間帯や環境も併せて書くと、対応を考える材料になります。睡眠の乱れや食欲の低下、薬の飲み忘れ、体調不良のエピソードがある場合は、それも一緒にメモします。病院では、症状の背景に身体の病気や薬の影響が隠れていないかも含めて評価するため、生活の変化が重要な情報です。

困りごとの具体例

次に、家族が困っていることを実際に起きた場面に沿って書き出します。例えば、支払いが滞った、同じ物を買い続けた、鍵をなくした、火の始末が不安、電話でのやり取りが難しい、夜間に起きて歩き回るなど日常の出来事に落とし込みます。ここで大切なことは、本人を責める表現ではなく、事実として起きたことを短い文で書くことです。

生活や介護の窓口では、この具体例から、見守り方法や福祉用具、デイサービスの利用、家の環境調整などの提案につながりやすくなります。金銭面のトラブルが心配な場合は、契約の場面や不審な連絡の有無も整理しておくと相談が進みやすいです。

今すぐ解決したいこと

最後に、相談でまず決めたいことを一つか二つに絞ります。優先順位が上がりやすいことは、行方不明の心配や転倒、火の管理、金銭トラブル、服薬ミス、介護する家族の疲労などです。ここを絞る理由は、相談の場で話題が広がりすぎると、結局どれも進まないまま帰宅してしまうことがあるためです。

地域包括支援センターに相談する場合は、家族だけで先に相談して流れを確認し、本人の同席が必要な場面とそうでない場面を分けて考えると取り組みやすいです。病院では、まず評価を受けたいのか、受診拒否への対応を相談したいのか、薬の見直しを優先したいのかを明確にしておくと、短い診察時間でも要点が伝わります。

親への話し方と拒否されたときの対処法



相談の段階でつまずきやすいことは、親が受診や相談を嫌がる場面です。家族としては早く動きたい一方で、強くすすめるほど関係がぎくしゃくし、話し合い自体が難しくなることがあります。ここでは、親の気持ちを守りながら相談へつなげる話し方と、拒否されたときに家族が取れる具体的な進め方を解説します。

認知症という言葉を出さずに話をする

最初から病名を前面に出すと、親が否定された感覚を持ちやすいです。困りごとの解決を目的にして、受診の理由を別の言葉に置き換えると進めやすいです。例えば、最近眠りが浅い、疲れやすい、薬が増えて整理が大変、物忘れが気になるから一度確認したい、健康診断の結果を一緒に見てほしいといった切り口です。

声をかけるときは、あなたが心配だから行ってほしいと押すより、生活を楽にするために相談したい、家族も一緒に困っている点を整理したいという形にすると対立が起きにくいです。さらに、受診先や相談先を選ぶ段階でも、親に選択肢を渡します。近くの内科にするか、いつものかかりつけ医にするか、午前と午後のどちらがよいかなど小さな選択を一緒に決めると受け入れやすいです。

親が相談を拒否したときの対処法

拒否が強いときは、家族だけで先に相談を進めても構いません。地域包括支援センターは、本人が同席していない段階でも相談でき、困りごとの整理や次の手順を一緒に考えられます。市町村窓口も、制度や手続きの流れを確認する入口として使いやすいです。病院では、家族がメモを用意し、変化の時期や具体例、心配な出来事を持参して、かかりつけ医へ相談する進め方もあります。親が受診を拒む理由が、怖さや恥ずかしさ、忙しさ、面倒さのどれに近いかを家族側で見立てると、声のかけ方を調整しやすいです。

金銭のトラブルや外出先で迷うことが心配なときは、相談につながるまでの間、家族でできる準備を先に進めます。通帳や大事な書類は置き場所を家族で共有し、連絡先を書いたメモを財布やかばんに入れてもらう方法があります。必要に応じて、見守りサービスの情報も集めておくと安心感につながります。家族の疲れが強いときは、匿名の電話相談を使って気持ちを落ち着かせ、次にどこへ相談するかを整理するのもよい方法です。親への声かけは、その場で結論を求めず、日を分けて短く続ける方が受け入れられやすいです。

まとめ

親の変化に気付いたとき、家族だけで抱え込むと不安が膨らみやすいです。相談は診断の前から始められ、医療と生活支援の両方につなげることで、困りごとを減らす手段が増えます。迷う場合は、地域包括支援センターや市町村窓口に連絡し、必要に応じて病院や認知症疾患医療センターへ広げる流れが取りやすいです。早めに相談しておくと、手続きや受診の段取りも整えやすくなります。

相談前は、変化の内容を時系列で整理し、困りごとの具体例と、今すぐ解決したいことを一つ二つに絞ると話が進みやすくなります。メモは短い箇条書きでも構いません。親が拒否しても、家族だけで先に相談して構いません。言葉の選び方を工夫し、第三者の力も借りながら、親の生活を保てる形で支援につなげていきましょう。

参考文献

『認知症疾患診療ガイドライン2017』（日本神経学会）

『知っておきたい認知症の基本』（政府広報オンライン）

『認知症に関する相談先』（厚生労働省）