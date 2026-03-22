フィリピンからスマホ1台で韓国の闇社会を牛耳る“麻薬王”　刑務所を「麻薬事業本社」に変えた男の実態

韓国はもはや「麻薬クリーン国家」ではない。テレグラムという密かな通路を利用し、日常の隙間に毒キノコのように広がった麻薬は、10代の青少年から有名芸能人に至るまでその魔の手を伸ばしている。

【画像】ベビーベッドに、重曹の箱に、蛍光ペンの中に…巧妙さ増す韓国の麻薬犯罪

いくら捜査機関が大々的な取り締まりを行い、流通担当者を検挙しても、市場に供給される麻薬の量は一向に減る気配がない。

この巨大な「毒の生態系」の背後には、一人の男がいる。2016年にフィリピンで韓国人3人を残酷に殺害した凶悪犯であり、現在はフィリピンの刑務所に収監された状態で韓国の麻薬市場を意のままに操る人物。「チョンセゲ（全世界）」の異名を持つ男パク・ワンヨル（48）だ。

パク・ワンヨルはいかにして平凡な水産物流通業者から、韓国を脅かす麻薬王へと進化したのか。彼がフィリピンのサトウキビ畑に埋めた真実と、刑務所の鉄格子の向こうから指揮する巨大犯罪の実態に迫る。

平凡な水産物流通業者から一転、闇の世界へ

パク・ワンヨルは元々、韓国国内で水産物の輸入流通会社を運営する実業家だった。フィリピンから空輸した生マグロを国内の百貨店に納品し、大田（テジョン）などで「マグロの解体ショー」を開催してメディアのインタビューを受けることもあった。整った黒縁メガネに人当たりの良い笑顔。どこにでもいる平凡な隣人の姿そのものだった。

しかし、詐欺に遭って事業に失敗したことで内面が歪み始める。2010年代初頭、彼は新たなチャンスを求めてフィリピンへ渡った。堅実な事業の代わりに、私設カジノや違法賭博事業を運営して過ごした。

そんななかで2016年10月、彼の運命を変える40代と50代の男女3人が現れる。投資詐欺を行っていた実姉の紹介で出会ったパク氏、シム氏、そしてメン氏だ。彼らは韓国で130人から150億ウォン（日本円＝約15億円）規模の投資詐欺を働き、逃亡中だった。

パク・ワンヨルは彼らに潜伏先を提供すると近づいた。巨額の逃亡資金を手にしていた3人は、パク・ワンヨルを心から信頼した。

パク・ワンヨルは「フィリピンのカジノ事業に投資すれば大きな利益を出す」と持ちかけ、判明しているだけで7億ウォン（約7458万円）を騙し取った。しかし、投資収益の配分を求める声が強まると、彼の「笑顔」の裏に隠された残酷さが頭をもたげた。

2016年10月11日の未明、フィリピン・パンパンガ州の静かなサトウキビ畑。夜明け前の深い闇の中で数発の銃声が響いた。パク・ワンヨルは共犯のキム・チュンスとともに被害者らを拉致・拘束した後、頭を撃ち抜いて殺害した。遺体は高さ3mの生い茂るサトウキビの森へと投げ捨てられた。

その後、彼らのポケットや金庫にあった100億ウォン（約10億円）規模の逃亡資金が消え、巨額の行方はパク・ワンヨルだけが知る秘密となった。

二度の脱獄、そして「麻薬王」への進化

パク・ワンヨルは事件発生から37日後、マニラの大型コンドミニアムで検挙された。しかし、彼は大人しく法の裁きを受けるつもりはなかった。フィリピンの腐敗した司法システムは、彼にとっての脱出路だった。

2017年3月、外国人移民収容所に拘留されていた彼は、厳重な監視をかいくぐり、天井を突き破って一度目の脱獄に成功する。2カ月後に再び捕まったが、真に呆れた事態は2019年10月に起きた。

裁判を終えて戻る途中、パク・ワンヨルは「食事をご馳走したい」という現地の恋人と同行していた護送官らをレストランに座らせたまま、トイレの窓から悠々と姿を消した。この1年間にわたる逃亡期間こそが、彼を単なる殺人犯から「麻薬王」へと生まれ変わらせる決定的な時間となった。

パク・ワンヨルはフィリピンの刑務所に収監されていた際に出会った「東南アジア3大麻薬王」の一人、サラ・キム（キム・ヒョンリョル）から麻薬流通のノウハウとネットワークを伝授された。テレグラムのニックネームは「チョンセゲ（全世界）」。彼は非対面取引の匿名性の影に隠れ、韓国国内の麻薬流通網を掌握し始めた。

パク・ワンヨルと韓国の麻薬流通業者によるテレグラムのやり取り（写真提供＝慶南警察庁）

彼が構築した「バチカン・キングダム」という下部組織は、韓国国内の20〜30代の初犯者らを抱き込んで麻薬を宣伝し、「ドロップ（隠し置き方式）」という手法で全国に麻薬をばらまいた。南陽（ナミャン）乳業創業者の孫娘ファン・ハナが使用した麻薬も、この「チョンセゲ」の手を経たものだった。

1カ月の流通規模はヒロポン（覚醒剤）だけで60kg、時価300億ウォン（約31億円）以上と推定された。2020年10月に再逮捕されるまで、彼はフィリピンのどこかでスマートフォン一つを使い、韓国の夜を汚染し続けた。

刑務所を「麻薬事業の本社」に変えた腐敗構造

パク・ワンヨルは韓国人3人を殺害した容疑で、フィリピン最高裁で懲役60年の判決を受けた。韓国であれば徹底した隔離と反省の時間となるはずだが、フィリピンのニュー・ビリビッド刑務所（NBP）は違った。ここは刑務所というより、巨大な「犯罪者の村」に近い。金さえあれば個室を使い、エアコンを回し、テニスやスパを楽しめる場所だ。

パク・ワンヨルはここで名実ともに「VIP」として君臨している。サトウキビ畑で奪った金と麻薬事業で稼ぎ出した莫大な資金力のおかげだ。彼は刑務所内でもスマートフォンを自由に使用し、今なおテレグラムを通じて韓国国内の流通担当者に指示を出している。実際に2023年にも、彼と面会してきた人物が国内に麻薬を供給して拘束される事件が発生している。

彼の厚かましさは極に達している。韓国報道陣とのインタビューではサングラスをかけた姿で現れ、「俺が麻薬を売ったという証拠があるのか」「俺が口を開けば、韓国の検事の中で職を失う奴が山ほどいる」と捜査機関を嘲笑した。

さらに、自分を追跡するユーチューバーや情報提供者に対して、殺し屋を雇うという脅迫まで平気で行う。「買い手がいなければどうやって売るんだ。サムスンのスマホに依存したらイ・ゴンヒが悪党なのか」という彼の詭弁は、彼がいかに罪悪感を抱いていないかを如実に示している。

最近、フィリピンを訪問した李在明（イ・ジェミョン）大統領は、フェルディナンド・マルコス・ジュニア大統領との首脳会談でパク・ワンヨルの「臨時引き渡し」を要請した。フィリピンで60年の刑期を全うすれば、パク・ワンヨルが韓国に戻る頃には100歳を超える老人か、あるいは遺体となっているからだ。

韓国の法廷に彼を立たせ、麻薬組織の実体を解明するためには、現地で刑を執行中であっても韓国へ身柄を送る「臨時引き渡し」措置が不可欠だ。

しかし、現実的な壁は依然として高い。過去6年以上にわたり、韓国政府と捜査機関は「現地の司法手続きが尊重されるべきだ」という原則論の陰に隠れ、消極的な態度をとってきたという批判を免れない。

フィリピン公務員の腐敗により、犯罪人引き渡し手続きが保留や遅延を繰り返す間、パク・ワンヨルは監獄の中で勢力をさらに拡大させた。麻薬流通で得た資金が再び現地の刑務官の懐へと流れ込み、その見返りとして自由を保障されるという悪循環が続いているのだ。

これは単に一人の殺人犯を処罰する問題ではない。パク・ワンヨルは韓国の麻薬流通における巨大な「ハブ」だ。彼を送還して口を開かせてこそ、国内に潜む「上部組織」や腐敗した権力との繋がりを断ち切ることができる。

パク・ワンヨル事件は、韓国に二つの痛烈な教訓を残している。海外滞在中の犯罪者に対する司法共助が無力であるとき、国境を越えた犯罪がいかに国内の茶の間にまで浸透し得るかを示した。また、「麻薬犯罪」はもはや特定の層の逸脱ではなく、巨大資本と凶悪犯罪が結託した構造的な災厄であるという点だ。

パク・ワンヨルを韓国の法廷に立たせることは、サトウキビ畑の殺人事件を韓国の法で裁き、麻薬によって崩壊しつつある我が社会の最低限の自尊心を守ることである。一部では、フィリピン政府の協力を引き出す強力な外交的圧力とともに、欠席起訴などあらゆる法的手段を動員すべきだという声も上がっている。

パク・ワンヨルは今も監獄の中で、嘲笑を浮かべながらスマートフォンを操作しているだろう。彼の指先一つでベールに包まれた麻薬組織が動き、膨大な麻薬が国内に供給され、誰かの人生を破壊している。

彼をフィリピン刑務所の「VIP」として放置し続ける限り、彼は鉄格子の後ろで進化を続け、韓国の麻薬戦争に勝利することは難しい。いつまで彼を「王」として君臨させておくのか、それは我々社会に課せられた大きな課題だ。

パク・ワンヨルの心理の根底には、人間を人格としてではなく「収益のための道具」や「邪魔な障害物」としてのみ認識する捕食者的な本性が潜んでいる。

サトウキビ畑の殺人事件において、彼はこの本性を包み隠さず露呈させた。自分を信じて巨額の金を預けた逃亡者たちを一瞬の迷いもなく処断したことは、彼に共感能力が完全に欠如していることを示している。

また、彼は二度の脱獄を通じて、単なる暴力犯以上の知的な側面を見せた。映画のように壁を越える物理的な脱出というより、現地のシステムの腐敗と弱点を正確に見抜いて利用した「心理戦術」に近い。金で刑務官を買収し、恋人を利用して護送中に会食の場を設ける過程は、緻密な計算なしには不可能だ。

この過程でパク・ワンヨルは、公権力を冷笑する傲慢さを学習した。システムは守るものではなく「取引」する対象であるという認識は、彼をさらに大胆にさせた。二度の脱獄成功は彼に「自分は法の上にある」という強い自己確信を植え付け、それが後の「麻薬王」としての心理的原動力となった。

二度目の脱獄後に姿を消したパク・ワンヨルが選んだ仮面が、テレグラムのID「チョンセゲ（全世界）」だった。彼は自らの素顔を隠したまま、仮想世界で強力なカリスマ性を構築した。顔の見えないテレグラム空間で神秘主義を貫き、下部組織員らに恐怖と憧れを同時に植え付けた。

パク・ワンヨルは自身の組織を「チョンセゲ・ファミリー」と呼び、企業型の構造で運営した。これは彼が単に麻薬を売るだけでなく、その名の通り「全世界」に号令をかける支配者になりたいという、歪んだ権力欲の反映である。

パク・ワンヨルの最も恐ろしい点は、場所や状況に左右されない「ビジネスマン・マインド」だ。懲役60年という絶望的な宣告を前にしても、彼は挫折する代わりに新たな市場を開拓した。フィリピン刑務所の腐敗構造を把握するやいなや、彼は監獄を安全な「本社」へと変貌させた。外部の敵や捜査機関の追跡から自由な監獄の中で、彼はむしろ安定的に麻薬流通を指揮したのである。

彼は自分を犯罪者ではなく、腐敗した世の中で生き残った「強者」であり、システムの「犠牲者」として描写する。これは自らの犯罪を正当化するための典型的な防御機制であると同時に、自らの影響力を誇示しようとする英雄心理の表れでもある。

パク・ワンヨルは、単に運が良くて麻薬王になったのではない。彼は人間の欲望と公権力の腐敗、そして仮想世界の匿名性を最も完璧に結合させた人物だ。

その心理は徹底して利己的であり、自身の支配力を確認するために他人の苦痛を糧として成長し続けているのである。

（記事提供＝時事ジャーナル）