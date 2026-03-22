信用残ランキング【買い残減少】 ＮＴＴ、ＳＢ、ラインヤフー
●信用買い残減少ランキング【ベスト50】
※3月13日信用買い残の3月6日信用買い残に対する減少ランキング。
（株式分割などがある場合は換算して算出）
―― 東証プライム：1585銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 買い残 信用倍率
１．<9432> ＮＴＴ -39,877 149,780 42.31
２．<9434> ＳＢ -5,985 47,284 20.85
３．<4689> ラインヤフー -1,997 29,717 44.90
４．<285A> キオクシア -1,736 9,426 7.73
５．<7974> 任天堂 -1,439 8,126 2.04
６．<3103> ユニチカ -932 6,139 3.49
７．<9021> ＪＲ西日本 -878 2,442 2.35
８．<9107> 川崎汽 -790 2,273 2.19
９．<5202> 板硝子 -692 16,281 38.06
10．<7276> 小糸製 -678 2,580 10.18
11．<5838> 楽天銀 -670 3,857 70.14
12．<4751> サイバー -652 2,740 19.19
13．<3963> シンクロ -530 447 2.24
14．<4901> 富士フイルム -453 4,379 161.59
15．<5802> 住友電 -445 2,534 8.19
16．<6920> レーザーテク -434 1,623 2.57
17．<5830> いよぎんＨＤ -395 1,412 7.15
18．<9831> ヤマダＨＤ -393 1,173 0.29
19．<6501> 日立 -382 9,515 23.71
20．<6269> 三井海洋 -358 1,922 17.61
21．<4228> 積化成 -357 626 23.83
22．<5803> フジクラ -353 3,276 4.50
23．<6758> ソニーＧ -339 13,352 50.22
24．<6857> アドテスト -332 3,844 1.95
25．<6768> タムラ -329 985 3.68
26．<9409> テレ朝ＨＤ -299 540 29.54
27．<9602> 東宝 -282 2,149 10.56
28．<3563> Ｆ＆ＬＣ -275 327 1.65
29．<4182> 菱ガス化 -268 491 6.36
30．<1515> 日鉄鉱 -246 3,401 27.83
31．<8002> 丸紅 -240 1,839 3.84
32．<5016> ＪＸ金属 -225 17,074 6.28
33．<7180> 九州ＦＧ -218 3,186 20.91
34．<8544> 京葉銀 -218 672 6.29
35．<2413> エムスリー -218 4,686 15.83
36．<3038> 神戸物産 -204 857 4.08
37．<7337> ひろぎんＨＤ -187 1,233 15.80
38．<6752> パナＨＤ -183 1,135 0.98
39．<2432> ディーエヌエ -181 5,575 68.07
40．<6986> 双葉電 -177 380 0.96
41．<4047> 関電化 -176 579 4.60
42．<2337> いちご -167 877 1.85
43．<6136> ＯＳＧ -165 38 0.46
44．<4980> デクセリ -163 3,651 39.69
45．<9504> 中国電 -159 2,018 19.77
46．<7003> 三井Ｅ＆Ｓ -158 5,695 9.25
47．<8331> 千葉銀 -157 752 5.64
48．<9519> レノバ -154 2,216 6.80
49．<9503> 関西電 -152 1,405 9.18
50．<4971> メック -151 189 8.52
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