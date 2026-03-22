　●信用買い残減少ランキング【ベスト50】

　　※3月13日信用買い残の3月6日信用買い残に対する減少ランキング。
　　（株式分割などがある場合は換算して算出）
　　　 ―― 東証プライム：1585銘柄 ――
　　　　　　　　　　　　　　　　　 (単位は千株)
　　　　　 銘柄名　　　　　　前週比　　 買い残　信用倍率
１．<9432> ＮＴＴ 　　　　　-39,877　　149,780　　 42.31
２．<9434> ＳＢ 　　　　 　　-5,985　　 47,284　　 20.85
３．<4689> ラインヤフー　　　-1,997　　 29,717　　 44.90
４．<285A> キオクシア 　 　　-1,736　　　9,426　　　7.73
５．<7974> 任天堂 　　　 　　-1,439　　　8,126　　　2.04
６．<3103> ユニチカ 　　 　　　-932　　　6,139　　　3.49
７．<9021> ＪＲ西日本 　 　　　-878　　　2,442　　　2.35
８．<9107> 川崎汽 　　　 　　　-790　　　2,273　　　2.19
９．<5202> 板硝子 　　　 　　　-692　　 16,281　　 38.06
10．<7276> 小糸製 　　　 　　　-678　　　2,580　　 10.18
11．<5838> 楽天銀 　　　 　　　-670　　　3,857　　 70.14
12．<4751> サイバー 　　 　　　-652　　　2,740　　 19.19
13．<3963> シンクロ 　　 　　　-530　　　　447　　　2.24
14．<4901> 富士フイルム　　　　-453　　　4,379　　161.59
15．<5802> 住友電 　　　 　　　-445　　　2,534　　　8.19
16．<6920> レーザーテク　　　　-434　　　1,623　　　2.57
17．<5830> いよぎんＨＤ　　　　-395　　　1,412　　　7.15
18．<9831> ヤマダＨＤ 　 　　　-393　　　1,173　　　0.29
19．<6501> 日立 　　　　 　　　-382　　　9,515　　 23.71
20．<6269> 三井海洋 　　 　　　-358　　　1,922　　 17.61
21．<4228> 積化成 　　　 　　　-357　　　　626　　 23.83
22．<5803> フジクラ 　　 　　　-353　　　3,276　　　4.50
23．<6758> ソニーＧ 　　 　　　-339　　 13,352　　 50.22
24．<6857> アドテスト 　 　　　-332　　　3,844　　　1.95
25．<6768> タムラ 　　　 　　　-329　　　　985　　　3.68
26．<9409> テレ朝ＨＤ 　 　　　-299　　　　540　　 29.54
27．<9602> 東宝 　　　　 　　　-282　　　2,149　　 10.56
28．<3563> Ｆ＆ＬＣ 　　 　　　-275　　　　327　　　1.65
29．<4182> 菱ガス化 　　 　　　-268　　　　491　　　6.36
30．<1515> 日鉄鉱 　　　 　　　-246　　　3,401　　 27.83
31．<8002> 丸紅 　　　　 　　　-240　　　1,839　　　3.84
32．<5016> ＪＸ金属 　　 　　　-225　　 17,074　　　6.28
33．<7180> 九州ＦＧ 　　 　　　-218　　　3,186　　 20.91
34．<8544> 京葉銀 　　　 　　　-218　　　　672　　　6.29
35．<2413> エムスリー 　 　　　-218　　　4,686　　 15.83
36．<3038> 神戸物産 　　 　　　-204　　　　857　　　4.08
37．<7337> ひろぎんＨＤ　　　　-187　　　1,233　　 15.80
38．<6752> パナＨＤ 　　 　　　-183　　　1,135　　　0.98
39．<2432> ディーエヌエ　　　　-181　　　5,575　　 68.07
40．<6986> 双葉電 　　　 　　　-177　　　　380　　　0.96
41．<4047> 関電化 　　　 　　　-176　　　　579　　　4.60
42．<2337> いちご 　　　 　　　-167　　　　877　　　1.85
43．<6136> ＯＳＧ 　　　 　　　-165　　　　 38　　　0.46
44．<4980> デクセリ 　　 　　　-163　　　3,651　　 39.69
45．<9504> 中国電 　　　 　　　-159　　　2,018　　 19.77
46．<7003> 三井Ｅ＆Ｓ 　 　　　-158　　　5,695　　　9.25
47．<8331> 千葉銀 　　　 　　　-157　　　　752　　　5.64
48．<9519> レノバ 　　　 　　　-154　　　2,216　　　6.80
49．<9503> 関西電 　　　 　　　-152　　　1,405　　　9.18
50．<4971> メック 　　　 　　　-151　　　　189　　　8.52

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