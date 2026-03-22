◇女子AFCアジアカップ決勝 日本 1-0 オーストラリア(21日、オーストラリア)

2大会ぶり3度目のアジアカップ優勝を飾ったサッカー女子日本代表なでしこジャパン。決勝は1対0の緊迫した接戦となりました。

なでしこジャパンは今大会グループステージの戦いでは1戦目のチャイニーズ・タイペイ戦(2-0)、2戦目のインド戦(11-0)、3戦目のベトナム戦(4-0)と攻守に躍動し、3連勝で1位突破を果たしました。

そして準々決勝ではフィリピンに7-0で圧勝。準決勝の韓国戦では4-1と初失点しましたが、攻撃陣が躍動し強さを見せつけました。

ここまで相手を圧倒する戦いを披露してきたなでしこジャパンでしたが、決勝の相手は開催国オーストラリア。完全アウェイの中、これまでと違った接戦となります。すると前半17分に浜野まいか選手のスーパーゴールで先制。その後は、ホームの大歓声に背中を押された相手の猛攻に苦しい守備の時間が続きます。後半40分に過ぎには相手にゴール前でシュートを打たれ決定機を作られますが、ここまでわずか1失点の守備陣が体を投げ出しゴールを死守。今度は高さを使って攻めてくる相手にヘディングシュートであわや同点の場面もありましたが、GKの山下杏也加選手が横っ跳びキャッチで防ぎます。

そしてなんとか最後まで失点することなく守り切り、なでしこジャパンが2大会ぶり3度目の栄冠を手にしました。

今大会のなでしこジャパンの成績を見てみると6戦全勝。29得点1失点と攻守それぞれ選手たちが結果を出しました。FW植木理子選手は、6得点で得点王となり、GK山下杏也加選手は最優秀GK賞を受賞。そしてチームは、フェアプレー賞を獲得しました。

今大会、上位6チームに与えられる2027年ワールドカップ・ブラジル大会の出場権も手にし、今度は世界の舞台で戦うなでしこジャパンに期待がかかります。

▽日本の勝ち上がりGS第1節 ○ 2-0 チャイニーズ・タイペイGS第2節 ○ 11-0 インドGS第3節 ○ 4-0 ベトナム準々決勝 ○ 7-0 フィリピン準決勝 ○ 4-1 韓国決勝 ○ 1-0 オーストラリア