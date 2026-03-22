4年ぶり「徹子の部屋」出演

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアで金メダルを獲得した三浦璃来・木原龍一組（木下グループ）が20日、テレビ朝日系「徹子の部屋 特別編」に出演した。木原のコメントに三浦が全力で突っ込む一幕があった。

笑顔と涙の夢舞台から約1か月。りくりゅうが「徹子の部屋」に出演した。

カナダで2人を指導するブルーノ・マルコット・コーチもオンラインで出演。「リュウイチはとにかく野球が大好きで大谷翔平のシャツや帽子を毎日のように身に着けている」と明かした。

昨季ワールドシリーズは大谷が所属するドジャースと、りくりゅうが拠点とするカナダ・トロントがホームのブルージェイズが対戦した。同コーチは「ワールドシリーズの時に『一体どうするつもりだ』と聞いたら『大谷も応援してブルージェイズの勝利も祈る』と」という木原のコメントも紹介していた。

スタジオで黒柳から大谷について問われると、木原は「漫画でもできすぎのような素晴らしい能力」とし、「大谷選手のように野球選手になりたい」と笑み。これを聞いた三浦に「お〜いおいおいおい！」と全力でつっこまれると、「本当に憧れの存在」と笑っていた。



（THE ANSWER編集部）