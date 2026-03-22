電気ケトル・ステンレスボトルのNGな使い方は? - タイガー魔法瓶が解説
タイガー魔法瓶は、新生活で利用機会が増える電気ケトルとステンレスボトルについて解説した。
電気ケトル本体の内側は、水を半分入れてスポンジで洗ってすすぐ
電気ケトルの基本は、使用後に残り湯を放置せず、内側をスポンジで洗って乾燥させることだという。お湯を残すとステンレス底の変色や臭いの原因となる。
注ぎ口・本体の外側・ふたは、よく絞ったふきんで拭く
汚れが目立つ場合は、クエン酸30gを入れ満水まで沸騰させてから2時間放置する洗浄法が有効。電源プレートは故障を防ぐため、必ず乾いた布で拭くようにするのを心がける。
汚れが目立ってきたら、クエン酸洗浄がおすすめ
同社によると、ステンレスボトルには注意すべき点が多いという。牛乳や乳飲料、果汁は腐敗によりガスが発生し、内圧の上昇で蓋が開かなくなったり内容物が噴き出したりする危険がある。味噌汁やスープ、ドレッシングなどの塩分を含むものは、サビや変質を招くため控えた方がいいという。茶葉や果肉もパッキンの目詰まりや漏れに繋がる恐れがあるとのこと。
製品を長く安全に使うためには、適切な飲み物を選び、使用後は早めに清掃することが重要となる。同社では、子どものやけどを防ぐ転倒お湯もれ防止構造のケトルや、従来はNGだった炭酸飲料に対応した真空断熱ボトルなども展開している。
電気ケトル本体の内側は、水を半分入れてスポンジで洗ってすすぐ
電気ケトルの基本は、使用後に残り湯を放置せず、内側をスポンジで洗って乾燥させることだという。お湯を残すとステンレス底の変色や臭いの原因となる。
注ぎ口・本体の外側・ふたは、よく絞ったふきんで拭く
汚れが目立つ場合は、クエン酸30gを入れ満水まで沸騰させてから2時間放置する洗浄法が有効。電源プレートは故障を防ぐため、必ず乾いた布で拭くようにするのを心がける。
同社によると、ステンレスボトルには注意すべき点が多いという。牛乳や乳飲料、果汁は腐敗によりガスが発生し、内圧の上昇で蓋が開かなくなったり内容物が噴き出したりする危険がある。味噌汁やスープ、ドレッシングなどの塩分を含むものは、サビや変質を招くため控えた方がいいという。茶葉や果肉もパッキンの目詰まりや漏れに繋がる恐れがあるとのこと。
製品を長く安全に使うためには、適切な飲み物を選び、使用後は早めに清掃することが重要となる。同社では、子どものやけどを防ぐ転倒お湯もれ防止構造のケトルや、従来はNGだった炭酸飲料に対応した真空断熱ボトルなども展開している。