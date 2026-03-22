【GUの白スカート × シャツ】がおしゃれ！ 大人が参考にしたい♡「春コーデ」

そろそろ厚手の服を卒業して、春らしいコーデにシフトしたい時期。好印象が狙えて女性らしい着こなしを目指すなら、白スカートとシャツのスタイリングがおすすめ。そこで今回は【GU（ジーユー）】のおしゃれスタッフさんを参考に、白スカート × シャツの「春コーデ」を解説。シーズンムード高まる爽やかな着こなしをご紹介するので、ぜひ真似してみて。

スカート × デニムシャツで甘辛ミックスに

【GU】「ティアードフレアスカート」、「デニムオーバーサイズシャツ」各\2,990（税込）

軽やかな揺れ感のあるティアードスカートをカジュアルに着こなしたいなら、デニムシャツとのスタイリングがおすすめ。モノトーン系のデニムシャツと合わせれば、甘辛ミックスなこなれコーデに。スナップのようにオーバーサイズシャツの場合は、ベルトで引き締めるとメリハリのあるスタイルに仕上がります。

春色を組み合わせたフレッシュコーデ

【GU】「サーキュラーミディスカート」\2,990（税込）、「ドルマンスリーブストライプシャツ」\2,490（税込）

たっぷりとボリュームのあるシルエットで、女性らしいムードをまとえるサーキュラースカート。清潔感のある白スカートにブルーのストライプシャツを合わせれば、季節感高まるフレッシュな着こなしに。シャツのボタンを開けてデコルテを見せると、コーデに程よい抜け感をプラスできます。シンプルなワンツーに飽きてきたときは、イエローやピンクなど春色のアイテムを肩掛けにしてアクセントをつけてみて。

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writer：Emika.M