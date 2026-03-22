兄猫のところに駆けていき、猫パンチを繰り出したという妹猫。まさかの結果になってしまったようで…。

可愛すぎる猫パンチは56万回を超えて再生され、「一瞬消えた⁉︎とおもた」「かわいすぎる！」「可愛いが溢れすぎてる」といったコメントが寄せられています。

【動画：追いかけっこをする２匹の子猫→猫パンチをしようとしたら、次の瞬間…反則級に『可愛すぎる光景』】

可愛すぎる追いかけっこ

Instagramアカウント『ごまときな』に投稿されたのは、子猫ちゃんが追いかけっこをしている様子です。動画に登場したのは、ミヌエットの双子兄妹「ごま」くんと「きな」ちゃん。生後4ヶ月のやんちゃ盛りで、兄のごまくんが甘えん坊、妹のきなちゃんがツンデレでマイペースな性格なのだそう。

ある日、家具の影に座っていたごまくんに向かって、きなちゃんが駆け出したといいます。ごまくんより足が短めだというきなちゃん。可愛い足でヒョコヒョコと駆けていく姿がとってもキュートです。

一方のごまくんは、駆けてくるきなちゃんを「こっちに来てるな」というように目で追っていたそう。

命中率20％の猫パンチ

ごまくんのもとに到着したきなちゃん。果敢に猫パンチを繰り出したそうですが、きなちゃんの短めの前足はごまくんに届かなかったそうで…。きなちゃんが「ポコポコポコ」と宙をパンチしている間に、ごまくんが走り去ってしまったそう。

目の前からいなくなったごまくんに、きなちゃんが「あれ？」という表情をしたといいます。「私のパンチ、当たらなかった？」と不思議そうな様子のきなちゃん。飼い主さんが「命中率20の猫パンチ」と言うように、きなちゃんのパンチは空振りに終わった模様。

仲良し双子兄妹の成長が楽しみ

物陰から見ていたというごまくんを、きなちゃんが再び追いかけていったといいます。「お兄ちゃん、待てぇ」というように可愛い足で駆け出していったというきなちゃん。兄妹の可愛すぎる追いかけっこを見ていると、つい顔がほころんでしまいます。

普段は、ごまくんがきなちゃんにちょっかいを出すことが多いそうで、大好きな妹にうざ絡みをしてしまうこともあるそう。そんなごまくんを、きなちゃんも受け入れているのだとか。

毎日仲良く走り回りながら、スクスクと成長しているごまくんときなちゃん。今しか見られない2人の姿を目に焼き付けておきたいですね。双子兄妹は、大人になってからもずっと仲良く暮らしていくことでしょう。

投稿には、「かわいい♡」「かわいすぎる」「何のぽよぽよ笑」といった声が寄せられています。

Instagramアカウント『ごまときな』には、ミヌエットの双子兄妹ごまくんときなちゃんの愛らしい日常の姿が投稿されています。

写真・動画提供：Instagramアカウント『ごまときな』さま

執筆：kokiri

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。