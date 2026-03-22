気分上がるぅぅぅ！！（喜）【3COINS】ふんわりピンクにキュン♡「新作アイテム」に注目

【3COINS（スリーコインズ）】から、春の訪れを感じさせるステーショナリーが登場しました。淡いピンクを基調としたデザインは、デスクに置くだけで優しい空気を運んでくれそうです。今回は、新生活に向けて作業環境を整えたい人の気持ちを、穏やかに盛り上げるラインナップをご紹介します。

デスクを優しく彩る！ 丸みのあるフォルムが魅力のペンスタンド

「ペンスタンド」\330（税込）は、柔らかな曲線を描くデザインが優し気な雰囲気を漂わせます。ペンや定規などを一箇所に集めることで、机の上がすっきりと片付くはず。明るいカラーが視界に入るたびに、日々の作業や勉強の時間も少しだけ軽やかな気分で取り組めるかも。

汚れを防いでオシャレに！ マウス操作もスムーズなデスクマット

大切な机を傷や汚れから保護してくれる「デスクマット」\1,100（税込）は、広範囲に彩りを添えてくれるアイテム。公式HPによると、表面は「なめらかな合成皮革」で、マウスパッドとしても使えます。裏面には滑りにくい加工が施されているため、長時間の作業に集中したい人にとっても、使い勝手の良さを感じられそうです。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里