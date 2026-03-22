猫ちゃんにもいろいろな性格がありますが、人見知りな子は意外と多いそうです。今回は、そんな猫ちゃんの思わず笑っちゃう行動を捉えたワンシーンをご紹介します。投稿はXで73万表示、5.2万いいねを獲得し、「可愛すぎます！」「本猫は完全に隠れてるつもりなんだろうなぁw」などといった反響が寄せられました。

【写真：玄関チャイムに驚いた『キジトラ猫』→とっさに隠れた『場所』が…まさかの光景】

玄関チャイムが鳴って…あわてて隠れた猫

Xアカウント『しぴこめ』に登場するのは、キジトラ猫の「おこめ」くん。人見知りな性格のおこめくんは、人の気配がするとすぐにどこかに隠れてしまうのだとか。

ある日のこと。「ピンポーン」と玄関チャイムが鳴ると、とっさに身を隠したおこめくん。

その『隠れ先』が…まさかの場所でした。

逃げ込んだのは、『飼い主さんの背中の服の中』。顔だけはすっぽり隠れているものの、体までは隠せなかったようです。何ともシュールな光景に、思わず笑みがこぼれます。

飼い主さん曰く、「隠れるところがここしかなかった」という状況だったそう。慌てて選んだ場所が、一番安心できる飼い主さんの背中だったと思うと、胸がキュンとしてしまいました。

予想外の隠れ方が可愛すぎる！と話題

可愛すぎるおこめくんの行動に、Xユーザーから多くの反応が寄せられました。「本にゃんは必死だから、隠れられてる事にしてあげよう笑」「見えてるよ～」「子猫みたい」「そこかい！」と “突っ込み系”のコメントもあれば、「大好きな飼い主様の匂いに包まれて安心し切っているのですね」「そこが一番落ち着くね」といった“癒され系”のコメントも。コミカルなシーンながら、天然なかわいさに心くすぐられた人も多かったようです。

お茶目な隠れ方でクスっと笑わせてくれたおこめくん。そんなおこめくんが飼い主さんと暮らすようになったきっかけは、まさに奇跡的な出来事でした。まだ赤ちゃんの頃、建物のダクトの中で鳴いていたおこめくんを、偶然飼い主さんが救出したことがはじまりだそうです。

現在は先住猫のしぴちゃんと一緒に、飼い主さんの元で元気に伸び伸びと暮らすおこめくん。そこからは、たっぷりと注がれてきた愛情がひしひしと伝わってきます。

そんなおこめくんとしぴちゃんとの日常は、Xアカウント『しぴこめ』から発信中です。

おこめくん、飼い主さん、この度はご協力誠にありがとうございました。

写真・動画提供：Xアカウント「しぴこめ」さま

執筆：kaori

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。