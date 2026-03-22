【山粼武司 これが俺の生きる道】#71

【続きを読む】「ノーバント宣言反故」の直後に大事件…伊原監督にメンツを潰され、抑えきれない怒りが湧いた

2003年に移籍したオリックスは目まぐるしい監督交代劇が続いた。

4月23日に成績不振（7勝12敗1分け）で石毛宏典監督が電撃解任されると、打撃コーチだったレオン・リーが監督に就任。レオンはいつも前向きで、俺のバッティングが上向かなくても、常にポジティブな言葉をかけてくれた。そして根気よく俺を使ってくれた。

このシーズンは110試合に出場。26試合しか出られなかった前年に比べれば、たくさん打席に立たせてもらった。ただ、本塁打は22本打てたものの、打率は.232、68打点。結局、最下位のままシーズンが終わり、レオンも03年限りで解任されてしまう。

そしてオフ、監督に就任したのが伊原春樹さんだった。

伊原さんといえば、西武時代の黄金期を支えた名参謀で知られていた（コーチおよびスタッフとして在籍した1981〜99年の19年間で13度のリーグ優勝と8度の日本一に貢献）。監督就任1年目の02年には西武を4年ぶりのリーグ優勝に導き、翌03年も2位という好成績。2年連続最下位のオリックス再建を託されたのだった。

西武時代は守備、走塁が専門。伊原野球は奇襲や機動力の印象が強く、攻撃よりも守備を重視した守り勝つ野球だと思っていた。大砲のアレックス・カブレラにすら容赦なくダメ出ししていたから、本塁打や長打を期待されていた俺のようなタイプが重用されるはずもない。だから、名前を聞いた瞬間、こう思った。

「終わった……」

2年契約の2年目で、残りの1年は出番がないままクビになるんだろう。ここで引退かな……なんて考えていた。

ところが、04年の春季キャンプで伊原監督の印象は一変した。全体練習で、俺と谷佳知、ルーズベルト・ブラウン、ホセ・オーティズの計4人に対してバントエンドランの練習を免除したのだ。

「おまえら4人には試合でバントのサインを出さんから、バント練習は入らなくていい。もう上がっていいぞ」

伊原監督はそう明言した。星野仙一監督のときは、たとえ主砲の立場になってもバント練習は必須。オリックスでは西武で築いてきたスタイルをあえて続けない作戦なのか……。ベテランを気遣ってくれるなんて、イメージと違うな……。

そう思っていたさなか、“事件”は起こる。

開幕直後の4月、走者一塁の場面でバントのサインが出たのだ。

思わず二度見した。ああ、監督がサインを間違えたんだな。そう思って疑わなかった。わざわざタイムをかけ、三塁ベースコーチをやっていた伊原監督のところへ行って確認した。

「監督、サイン間違えてますよ」

すると、伊原監督は驚きのひと言を放った。

（山粼武司／元プロ野球選手）

◇ ◇ ◇

次回は、山崎氏が伊原監督にメンツを潰され大激怒した「大事件」について詳細に綴られている。プロ野球ファンは関連記事【続きを読む】…から要チェックだ。