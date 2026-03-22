明治安田J2・J3百年構想リーグ第7節の最新順位表

明治安田J2・J3百年構想リーグ第7節の試合が行われた。

3月21日時点での最新の順位表が更新され、各グループの上位や下位の動向が明らかになっている。順位表や試合結果を受けて、SNSでは特定のチームの強さやグループの混戦模様に注目が集まっている。

WEST-Bでは、テゲバジャーロ宮崎がロアッソ熊本に1-0で勝利し、勝ち点21で1位となった。EAST-Aでは、ブラウブリッツ秋田がヴァンラーレ八戸に1-0で勝利し、勝ち点18で1位。湘南ベルマーレはザスパ群馬に2-0で勝利し、勝ち点16で2位に位置している。

EAST-Bの上位では、RB大宮アルディージャがジュビロ磐田に4-1で勝利し、勝ち点16で1位となった。いわきFCはAC長野パルセイロに3-1で勝利し、勝ち点15で2位。WEST-Aでは、カターレ富山がアルビレックス新潟に3-2で勝利し、勝点13で3位。EAST-Aでは、横浜FCがSC相模原に4-2で勝利し、勝ち点11で4位となった。

WEST-Bの下位では、FC琉球が大分トリニータに3-2で勝利し、勝ち点9で7位となった。敗れた大分は勝ち点11で3位に位置している。EAST-Bでは、北海道コンサドーレ札幌がヴァンフォーレ甲府に1-0で勝利し、勝ち点8で7位。敗れた甲府は勝ち点14で4位となっている。

SNSでは最新の順位や試合結果に対して、「宮崎、驚愕の開幕7連勝。オール90分勝ち。昨季J3のチームとは思えんよ」「宮崎が強すぎる」「強すぎて横転」「宮崎はなに。ほんとに昇格組？」「宮崎半端ないって」「EAST-Bが一番激戦だね」のような声が挙がっていた。（FOOTBALL ZONE編集部）