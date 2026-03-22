Ｊ２北海道コンサドーレ札幌が、今季ホーム初勝利で初の連勝を飾った。Ｊ２甲府戦は前半２４分、ＭＦ木戸柊摩（２３）が“リーグ戦初ゴール”となる決勝点を決め、１―０で勝ち点３を手にした。加入２年目の今季、開幕から全７戦でボランチとして先発。中核としての自覚を胸に、こだわってきた「結果」をようやく形として示した。

木戸が狙い澄ました一発で流れを変え、札幌を今季初の連勝へと導いた。開始２分に相手シュートがクロスバーをたたくなど、劣勢の中、巡ってきた前半２４分の好機。右からティラパットが出したパスに、木戸が右足を合わせた。「巻いてファーに流した」弾道は、弧を描くようにゴール右隅に吸い込まれた。「狙ったところに蹴られたのは練習の成果」とほほ笑んだ。

よりゴールに近付いた位置で躍動した。ルーキーの川原颯斗（２２）とボランチを組んだ。守備は相方が主導し、木戸は「もう１個前でプレーした」と攻撃的役割を託された。ふだんの位置では「無回転気味に打つことを意識していた」。前めに入ったこの日は、シュートの球種を「流し込んで打つ」に変え、昨年６月の天皇杯・ＪＦＬ大分戦以来となる２得点目を決めた。

「蹴り分けられるのも技術の一つだと思うので」。居残り練習で養ったものを体現した木戸の姿に、川井健太監督（４４）も「コースを狙っていいフォームでいいインパクトをすれば、そんなに速くなくても入る。彼の中でいいシュートという定義を変えられたんじゃないか」と選手としての幅が広がったことを喜んだ。

決勝弾を決めた２３歳は前節７日の松本戦で右くるぶしを痛めていた。週中は「温泉は好きなので」と毎日通い、温冷の交代浴で治癒に努めた。試合前に痛み止めを飲んでの出場も「試合に入ったら気にしないでやれたので。最後まで出し切って絶対に勝ちたかった」と、最後は左足がつるまで走り続けた。

木戸が目指すのは「チームを勝たせられる選手」。有言実行に「自分の得点で試合に勝つのは、すごく良いものですね」と笑った。（砂田 秀人）