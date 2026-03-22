春の名物となった土佐のダートグレード競走、第２８回黒船賞・Ｊｐｎ３は２４日、高知競馬場の１４００メートルで行われる。シャマル（牡８歳、栗東・松下厩舎）は史上最多を更新する４連覇がかかる。今年で８歳になったが、まだまだ元気いっぱいで重賞１０勝目を得意の舞台で飾る。

自分の“庭”に戻ってきた。シャマルは今年勝てば、２３年から４連覇となる。ここ２年と同じように、かきつばた記念からの転戦。２年とも名古屋で４着だったが、高知で一変した。「例年と同じように、使って良くなっています。昨年は５９キロでしたが、今年は５８キロになりますしね」と松下調教師の表情は明るい。

昨年は進化と成長を感じさせる走りだった。それまでの交流重賞６勝は脚抜きのいい重から不良馬場だったが、良馬場でも４馬身差を圧勝。しかも、１頭だけ５９キロを背負っていた。「高知は合うんでしょうね。パワーがある馬ですから、良馬場でも大丈夫だとは思っていましたけどね」とトレーナーは振り返る。

これまで重賞９勝を挙げ、今年で８歳。しかし、栗東・坂路では力強い動きを披露する。「年齢は感じません。自分の力を出し切れる形なら」と松下師。今年も高知に速くて、強いシャマルがやってくる。

シャマル 父スマートファルコン、母ネイティヴコード（父アグネスデジタル）。栗東・松下武士厩舎所属の牡８歳。北海道新ひだか町・岡田スタツドの生産。通算３１戦１３勝（うち地方２２戦９勝）。総獲得賞金は５億５０００万５０００円（うち地方４億８３７０万円）。主な勝ち鞍は、かしわ記念・Ｊｐｎ１（２４、２５年）、さきたま杯・Ｊｐｎ１（２５年）。東京スプリント・Ｊｐｎ３、サマーチャンピオン・Ｊｐｎ３、テレ玉杯オーバルスプリント・Ｊｐｎ３（いずれも２２年）。黒船賞・Ｊｐｎ３（２３〜２５年）。馬主は金山敏也氏。