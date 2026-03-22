７人完全体で活動を再開した世界的グループ「ＢＴＳ」に世界中の目がそそがれた。

ＢＴＳは２１日、韓国ソウル・光化門広場一帯でフリーライブ「ＴＨＥ ＣＯＭＥＢＡＣＫ ＬＩＶＥ ― ＡＲＩＲＡＮＧ」を行った。メンバーの兵役義務などでグループ活動を休止していたＢＴＳは、２０日に３年９か月ぶりのアルバム「ＡＲＩＲＡＮＧ」をリリース。７人がステージにそろうのは２２年１０月１５日、韓国・釜山で開催されたフリーライブ以来となる。歴史的な一夜を、２万２０００人のＡＲＭＹ（ファンネーム）とともに分かち合った。

朝鮮時代の王宮・景福宮の城門である光化門と韓国の歴史的象徴の場でのライブには、韓国の朝鮮日報は「単なるカムバックショーではなかった。音楽を通じて世界をつなぎ、韓国の文化遺産が持つ魅力を発信する場となった。文化遺産とＢＴＳの新曲パフォーマンスが調和し、まるで６００年余りの歴史がつながっているかのようだった」と報じた。

また米ニューヨークタイムズは「王宮というＢＴＳの公演場所は韓国のアイデンティティを明らかにする」とし「『ＡＲＩＲＡＮＧ』は単なるカムバック以上の意味を持つ。アイデンティティと責任感、祖国との絆がつながった帰還」とし、米ニュースネットワークＣＮＮは「韓国史上最大規模の公開コンサートになった」と伝えた。