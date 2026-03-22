志高くスケートと向き合う千葉百音が3度目の世界選手権へ。五輪の悔しさバネに「上限を決めないで上へ。やり切る、出し切る」決意

3月25日からチェコ・プラハで開幕する世界フィギュアスケート選手権。

この大会は、「世界一」の称号と来年の世界選手権の出場枠がかかった今シーズンを締めくくる重要な一戦だ。

女子はミラノ・コルティナ五輪団体・個人銀メダリスト坂本花織、銅メダリスト中井亜美、4位の千葉百音が出場する。金メダリストのアリサ・リウは欠場を発表しているものの、トリプルアクセルジャンパー、アンバー・グレンをはじめ五輪で活躍した海外勢も数多く出場する。

強い気持ちで勝ち取った五輪の切符

五輪シーズンとなった今季を千葉は、2025年の世界選手権の銅メダリストとして迎えた。

グランプリシリーズを女子選手唯一2連勝でグランプリファイナルへ進出し、シーズン序盤は好調をアピール。しかし、グランプリファイナルではショートで首位に立つも、フリーでミスが重なり6人中5位に沈んでしまった。

悔しさを乗り越え、「ここから這い上がるしかない」と強い気持ちで迎えた五輪最終選考会の全日本選手権。

2024年は独特な雰囲気に翻弄され、思うような演技ができなかった千葉だが、2025年の全日本では自分に打ち勝つ気迫の演技を見せ、3位表彰台に上がった。

五輪終えて振り返った千葉の思い

熾烈な代表争いを経てつかみ取った初めての五輪の舞台。

濱田美栄コーチと“おでこを合わせる”いつものルーティーンをしてリンクインした千葉は、ショートとフリーともにすべてのジャンプを着氷。

磨いてきたスピンでは、ショートのレイバックスピンで出来栄え点満点を獲得するなど、会心の演技を披露した。

ミラノ・コルティナ五輪を振り返った千葉はこう語る。

「演技の内容として、エレメンツはすべて大きなミスなくという感じでしたが、1つ1つのジャンプの出来だとかは、もっとGOE（出来栄え点）が伸ばせるところがあったかなと思うので、その細かいところが課題」

「あの時はあの時で出し切った演技でしたが、それでもそれと同時に『まだ届かなかった悔しい』という思いがあるということは、自分はまだまだ伸びていけるということだと思うので、自分を信じ続けてやるしかない」

帰国後考えた自分自身の気持ち

会心の演技を披露も、あと一歩届かなかった五輪のメダル。

五輪の解団式から帰ってきたその日の夜にはリンクでの練習を再開し、次の試合へ早くもスイッチを切り替え始動していた。

「本当に楽しめたなという部分と、あと1歩届かなかったなという部分が両方あって。帰ってからも複雑な気持ちはもちろんあったんですけど、“これからどんなスケーターになっていきたいか”や、“どういった強さを持っていきたいか”ということを、オリンピックが終わってから考えていたので、考えているうちにおのずと『絶対、ワールド出し切るぞ！』っていう気持ちになっていました」

五輪から約3週間後に行われた3月11日の公開練習では、全てのジャンプをまんべんなく跳び続け、4年に1度の大舞台を終えた直後にもかかわらず、五輪前と変わらないギアを上げた練習を行っていた。

この日は、ショート、フリーともに曲をかけた練習をミスなく滑り切るなど、調子のよさがうかがえた。

今年は今年で突き進んでいく

銅メダルを獲得した2025年の世界選手権。

「観客と一体になって、昨シーズンの中で一番自分も盛り上がった試合、演技だった。すごく刺激的だった」と振り返るように、アメリカ出身の歌手、ドナ・サマーさんの『ラストダンス』をボストンで踊った千葉は大歓声に包まれた。

「激動の1年だったので、（世界選手権の）メダリストとして迎える世界選手権という意識やプレッシャーはほぼない。今年は今年の世界選手権として突き進んでいく」

夢舞台で輝いた今シーズンの“ラストダンス”へ。

「やり切る、出し切る。『集大成の“ロミジュリ”とラストダンスを見せる』というところを見据えて、プログラムを振り付けたときに自分がどう音楽を聴いて体を動かしたくなったかや、それぞれの振付師の方と一緒に、曲のグルーヴ感や美しさを最大限に表現するために何を感じて、何を表現しようとしていたかを、一度初心に戻って思い出して、さらにプログラムの密度を上げていくことを毎回自分の中で意識している。世界選手権で、自分が今までで一番いい両プログラムを披露できたらと思います」と千葉は意気込む。

「五輪に出たら競技者としてゴールに近づいていると思っていた」と千葉は話すが、幼い頃からずっと憧れていたという五輪の舞台に実際に立って感じたのは、「自分はもっともっと上を目指せる」という思いだった。

千葉の“競技者としてのゴール”に上限はない。

「自分のリミッターを外して、しっかり上だけを目指して頑張っていくしかない。1年1年、1日1日を大切に努力していかないといけない」と、すでに4年後も見据えてさらなる高みを追求し続けている。

そんな“野望を持ち続けるアスリート”、千葉百音が世界選手権に挑む。

世界選手権にはミラノ・コルティナ五輪銀メダリストの鍵山優真、銅メダリストの佐藤駿、三浦佳生。ペアは‘‘ゆなすみ‘‘こと長岡柚奈・森口澄士組、アイスダンスはミラノ・コルティナ五輪団体銀メダリスト“うたまさ”こと吉田唄菜・森田真沙也組が出場する。