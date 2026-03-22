愛犬を友達に預けると、LINEでわんこの様子が送られてきました。そこに映っていたのはお茶目すぎる愛犬の姿…！話題の投稿は記事執筆時点で382万回再生を突破し、「あざらしかと思ったｗｗ」「ダメ可愛すぎ！」「進んでないって(笑)」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：仕事中、友人からLINE→預けた愛犬が送られてきたので確認した結果⋯『まさかの状況』】

友人から送られてきたLINEには…？

TikTokアカウント「sena0905__2127」の投稿者さんの愛犬は、パグの「しーちゃん」。この日、しーちゃんを友人に預けて仕事に勤しんでいたそうですが、ふいにLINEの通知が…。開いてみると友人がしーちゃんの様子を送ってくれました。

そこには、ベッドの下に入り込んでしまいジタバタするしーちゃんの姿が…！出ようと試みるものの、動けば動くほどなぜか奥へと進んでしまいます。お尻をこちらに向けてもがく姿は、コント以外の何物でもありません…！

『しーちゃん！』と友人に名前を呼ばれて、クルクル回りながら「なに？」と顔を向けたそうですが、その表情は完全に困り顔だったとか。

ベッド下から出られなくてジタバタ♪

友人に呼ばれてベッド下から出ようと試みますが、ちょっぴりたっぷりさんなしーちゃん。どうやらお腹が引っかかって思うように進みません。上半身だけ出してバタバタする姿には『あざらしかな！？』とのコメントも届くほど。

これには撮影していた友人も笑いをこらえることなどできません。ベッド下の埃も気になるため、必死で呼び続けますがしーちゃんの焦りを加速させるだけ…！

愛らしい姿にニンマリ♡

「え？え？出られないんですけど…」と、困惑と焦りが完全に表情にあらわれていたそう。困り顔代表ともいえるパグの魅力が存分に発揮されていて、その表情は愛らしい限り。

これには投稿者さんも『仕事中、元気出た』と振り返るほどだったとか。と同時に、友人宅で元気に過ごすしーちゃんの様子を見て安心したことでしょう。パグの魅力満載のしーちゃんの姿は、多くの人の爆笑を誘ったのでした♡

こちらの投稿には多くのコメントが寄せられ「どうやって入った？？」「困った顔かわいい♡」「ジタバタｗｗ」と、しーちゃんのお茶目な姿に笑いが止まらなかったようですね。

TikTokアカウント「sena0905__2127」には、しーちゃんのチャーミングな姿が多数紹介されています。パグの沼にハマること間違いなしですよ…！？

写真・動画提供：TikTokアカウント「sena0905__2127」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております