2万人をみてきた組織開発コンサルタント・勅使川原真衣氏の著書『組織の違和感 結局、リーダーは何を変えればいいのか？』が刊行。坂井風太氏も「革新性がある」と絶賛した同書の内容をもとに、抜粋・再構成して特別公開する。

「うちの会社はいい人がいない」という決めつけ

人には誰しも自覚しきれない思考のクセがあります。それらに良し悪しをつけ、相手を値踏みしたり、矯正しようと躍起になっても仕方ありません。

そうではなく、それを組み合わせることで初めてチームの力が発揮できるのです。

それをわかっていないと、永遠に「うちの会社にはいい人がいない」「ここは私の居場所じゃない」などと嘆きつづけることになります。

どんな仕組みを入れても改善しない理由

これまで約2万人の働く人を見てきた中で、そう嘆く人の職場に分け入ると、「いい人がいない」のではなく、一人ひとりのことが見えていないだけ、という場合のほうが圧倒的に多いのです。

仕組みを変えなければ人が動かないのではなく、どんな仕組みを入れても同じで、中にいる人が自分や相手を信頼できるような状態でないことが問題、ということでもあります。

「職場の人を好きになれないんですけど、どうすればいいですか」

こんな質問もよく受けます。

好き嫌いや仲が良いかどうかは業務と離れたものだと思われていますが、信頼感が職場の生産性に寄与しないわけがありません。

違和感を放置した結果、信じられない、もとい、嫌いにまでなっている。

自分の本当にしてほしいことが言えない状態というのは、それだけ危ない状況でもあります。

愚痴で未来は変わらない

しかし、どんなに嫌でも一緒にいなければどうにもならないことがあるのが会社です。たったひとりの嫌な人のために自分のキャリアを棒に振るなんて、そんなことはしなくていい。

困ったらいったん、違和感の原点に立ち返りましょう。

あの人は頭が悪いからとか、コミュ力が低いからという良し悪しのジャッジに進んでしまわないように。

そうなる前に、「ただ大事にしているものが違う」ということを思い出してください。

相手のことを「合わない」と切り捨ててしまうのは簡単です。

ですが意見がすべて一致していて予測可能な範囲において、独創的な事業や商品、サービスは生まれるでしょうか。本当に未来のことを見据えている人は、それがわかっています。

周りを蹴落とし部下をイエスマンで固めたところで、おそれられ、忖度されるだけだからです。愚痴で未来は変わりません。