世界中がＢＴＳ一色に染まった。

７人完全体で活動を再開した世界的グループ「ＢＴＳ」が２１日、韓国ソウル・光化門広場一帯でフリーライブ「ＴＨＥ ＣＯＭＥＢＡＣＫ ＬＩＶＥ ― ＡＲＩＲＡＮＧ」を行った。

メンバーの兵役義務などでグループ活動を休止していたＢＴＳは、２０日に３年９か月ぶりのアルバム「ＡＲＩＲＡＮＧ」をリリース。７人がステージにそろうのは２２年１０月１５日、韓国・釜山で開催されたフリーライブ以来となる。歴史的な一夜を、２万２０００人のＡＲＭＹ（ファンネーム）とともに分かち合った。

タイトル曲の「ＳＷＩＭ」など新アルバムの収録曲を中心にパフォーマンスしたが、本編のクライマックスでは、世界的ヒット曲「Ｄｙｎａｍｉｔｅ」をパフォーマンス。さらにアンコールとして「Ｍｉｋｒｏｋｏｓｍｏｓ」を披露した。

ライブ後にはＢＴＳがネットを席巻。Ｘ（旧ツイッター）では「＃ＢＴＳＬｉｖｅｏｎＮｅｔｆｌｉｘ」が日本、韓国はもちろん、米国、カナダ、オランダ、フィリピン、アルゼンチン、ブラジルでトレンドランク１位に。当然、全世界リアルタイムでもランク１位となった。そのほか「ＢＴＳ ＩＳ ＢＡＣＫ」「ＢＴＳ ＴＨＥ ＣＯＭＥＢＡＣＫ ＬＩＶＥ」「ＴＨＡＮＫ ＹＯＵ ＢＴＳ」やメンバー名、楽曲名など関連ワードが上位を締めた。

ネット上では「まじ今日のジミンちゃんのビジュ最高すぎて鼻血」「みんな幸せそうでその表情見るたびに涙出る」「ＷＢＣの残りでＢＴＳのライブ見れるのうれしすぎる！」「ＢＴＳなにもかも本当にすごい」「ライブ見てたら涙出てきてやばかった」「かっこよかった！やっぱり７人がいい。おかえり！」「ライブあっと言う間だった！」「３年間待ってて良かった」「まさかＭＩＣ ＤＲＯＰ聴けると思わなかった…！新曲もすごいカッコよかった〜」「ジミンちゃんの長髪はファンを殺しに来てる」「何より、メンバーがうれしそうに歌ってたのが良かった」「Ｖとジョングクとジミンちゃん。緊張が解けた時のうれしそうな顔が印象的。ＲＭはアドレナリン放出で足の痛み忘れてそうだったな」「ＢＴＳやばすぎだ…歌もダンスもなにもかもレベルが上がりすぎている…」「ラストｍｉｋｒｏｃｏｓｍｏｓ激アツ過ぎた」「テテさん、相変わらずイケメン過ぎて倒れそう」「襟足長い金髪ジミンはアカンて！！！天使降臨してた……。美しすぎた！！！」「ＢＴＳバチくそカッコいい！！！」「めっちゃバンタンだった、ちゃんと７人のあの頃のバンタンだった」などあらゆる言語で感激の声があふれていた。

今回のライブはＮｅｔｆｌｉｘで世界１９０か国以上・地域に生配信された。Ｎｅｔｆｌｉｘが単一アーティストの公演を生中継するのは今回が初の試みとなる。