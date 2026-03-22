サラリーマンでありながら海外の映画祭でグランプリを受賞した長久允氏。その思考法と脚本術を存分に伝える『あなたにしか作れないけれど、世界に通用してしまう 脚本の教室』が発売となりました。佐久間宣行さん、ラランド・サーヤさんも大絶賛する同書について、長久氏へのインタビューも交えて深堀りします。（聞き手・文／飯室佐世子）

黒歴史が自己肯定感を削る

「あの時、ああしていればよかった」「思い出すだけで恥ずかしくて消えたくなる」。

長く生きていれば、親にも友人にも絶対に言えない黒歴史や、思い出すだけで胸が苦しくなる挫折が1つや2つはあるだろう。

多くの人は、そうした過去を「なかったこと」にして、社会性という服を着込み、前を向こうとする。

しかし、臭いものに蓋をしただけでは、根本的な解決にはならない。ふとした瞬間に過去の自分が顔を出し、現在の自分の自己肯定感を削り取っていくからだ。

一方で、そうした過去の挫折や恥ずかしい思い出を、自分の「最強の武器」に変えてしまう人たちがいる。彼らは何をしているのか。

その鍵は、「自分の人生をエンタメ化（メタ認知）できているか」にある。

つらい過去を「物語」に変換する方法

長久氏は、クリエイターとして最もチート（反則級）な裏技は「絶対誰にも言いたくない思い出をクリエイティブのネタにする」ことだと語る。

人に言えない恥や挫折は、あなたにとって紛れもない真実であり、強烈なエネルギーを秘めているからだ。

しかし、ただ過去を思い出して悲しむだけでは意味がない。重要なのは、その過去を「自分とは別の人間が主人公の物語」として書き記してみることだという。

過去感じた大きな感情を、言葉に吐き出していく。

あの頃つらかった自分を、上方からもうひとりの自分が観察して書き記していく。

そうやってある種のエンタメ化していくわけです。つらさは可笑しみに。惨めさは滑稽さに。や、そこまで変換されなかったとしても、主観的な思い出から一歩抜け出すことができるでしょう。



――『あなたにしか作れないけれど、世界に通用してしまう 脚本の教室』P.231より

過去の出来事を主観で振り返るのではなく、映画のワンシーンのように上方から客観視してみる。

「なんでこの主人公、こんなバカな選択をしてるんだろう」「ここはもっと落ち込んだ方が面白いな」と、あえて監督のような視点で自分の過去を編集してみるのだ。

日記のようにただ感情を書き連ねるのではなく、「脚本」というフィクションの形に落とし込むことで、主観的な思い出から一歩抜け出すことができる。

物語は欠点を肯定するための装置

この「自分をエンタメ化する」という作業は、究極のメンタルケアになる。

長久氏は取材の中で、物語を書くことの効能についてこう語ってくれた。

長久允：キャラクター設定をするときに、良くない癖や欠点も書いていくじゃないですか。

基本的には、自分と類似性のある欠点を肯定していく物語になっていったりするから、自己肯定感にも繋がると思うんですよね。

ハリウッド映画を見てもわかる通り、完璧な主人公など存在しない。弱さや欠点、恥ずかしい過去を抱えた人間が、もがきながら進んでいくからこそ、物語は人の心を打つ。

あなたの人生も同じだ。

人生をつまらない消化試合にしないために。隠し続けてきた過去の黒歴史を、一度「物語」として客観視してみてはどうだろうか。

その時、あなたの最大のコンプレックスは、誰にも真似できない、魅力的な個性へと変わっているはずだ。

（本稿は、『あなたにしか作れないけれど、世界に通用してしまう 脚本の教室』の発売を記念したオリジナル記事です）