レスポートサック春の新色が登場♡軽やかバッグで叶える旬スタイル

ニューヨーク発のバッグブランド「レスポートサック」の人気シリーズEssentialが、2026年で10周年を迎えます。軽さと機能性を追求したアイテムに、今季は爽やかな春の新色が仲間入り♡さらに、懐かしのポーチも限定復活し、特別感あふれるラインナップに。毎日のコーデに軽やかな彩りを添える、新しい魅力に注目です。

10周年を迎えたEssential

レスポートサックのEssential Collectionは、衣料品にも使われる軽量素材マイクロリップストップナイロンと、独自開発のアルミパーツを組み合わせたシリーズ。

日本製の高品質ナイロンは、石川県で織り、福井県で染色・コーティングされたこだわりの素材で、軽さと上品な光沢を両立しています。

また、柔らかくしなやかなウェビングが体にフィットし、荷物の重さによる負担を軽減。機能性と洗練されたデザインを兼ね備えた、長く愛される理由が詰まっています。

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春の新色＆注目バッグ

SMALL UPTOWN SATCHEL

2026年春の新色として登場する「セルリアンフロスト」は、マンハッタンに差し込む朝の光をイメージした爽やかなブルー。都会的で透明感のあるカラーが、春の装いを軽やかに引き立てます。

METRO CONVERTIBLE／ESSENTIAL BELT BAG

ラインナップには、H19×W23×D13cmで19,800円のSMALL UPTOWN SATCHELをはじめ、H20×W28×D12cmで27,500円のMETRO CONVERTIBLE、H15×W20×D7cmで14,300円のESSENTIAL BELT BAGが登場。

さらに、H42×W30×D16cmで29,700円のCR URBAN BACKPACKや、H36×W42×D16cmで29,700円のGYM TOTE BAGなど、シーンに合わせて選べる豊富なラインナップが揃います。

限定ポーチシリーズ復活

10TH ESSENTIAL 3 ZIP POUCH

10周年を記念して、コレクション初期に人気を集めたポーチが「Limited 10thポーチシリーズ」として期間限定で復活。過去の人気カラー素材を組み合わせた特別仕様で登場します。

10TH ESSENTIAL RECTANGULAR COSMETIC

10TH ESSENTIAL SQ COSMETIC

H12×W18cmで各6,600円の10TH ESSENTIAL 3 ZIP POUCH、H9×W17×D5cmで各6,600円のRECTANGULAR COSMETIC、H10×W11×D4cmで各5,500円のSQ COSMETICと、使い勝手の良いサイズ展開も魅力。

日常使いから旅行まで、幅広く活躍してくれます。

軽やかバッグで春を楽しんで♡

軽さと機能性を兼ね備えたレスポートサックのEssentialコレクションは、忙しい毎日を快適にサポートしてくれる存在。

新色「セルリアンフロスト」と限定ポーチで、いつものコーデに新しい風を取り入れてみませんか♡

10周年ならではの特別なラインナップで、春のおしゃれをもっと楽しんでください♪