◆明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ▽第７節 大宮４―１磐田（２１日、ヤマハ）

Ｊ２ジュビロ磐田は１―４でＪ２大宮に黒星。今季初の３連敗となった。２６―２７シーズンで昇格を争うライバルになる大宮に、昨年９月の対戦（３●４）と同じ４失点と、負の連鎖を止めることができなかった。

０―２で折り返した後半１４分にＦＷグスタボシルバ（２８）が、ＦＷマテウスペイショット（３０）のクロスに合わせてゴール。１点差に迫り、スタンドは盛り上がったが、その２分後に失点。「イメージ通りの得点だったが、３点目を取られるのが早すぎた。本当に悔しい」とグスタボは口元を引き締めた。

光明は新人ＤＦ増田大空（そら、１８）のデビューだ。後半３８分に左サイドバックに入ると、同４４分のシュートをブロック。アディショナルタイムには正確なＦＫをゴール前へ送ってチャンスをつくった。流通経大柏高で冬の全国高校選手権４強入り。「サポーターを満足させるプレーはできなかった。武器にする左足のキックを生かしたい。もっとできると思う」と前を向いた。

次節（２９日）はアウェーでいわき戦。フレッシュなパワーが連敗を止めるか、期待だ。（里見 祐司）