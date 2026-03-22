◇高校野球◇春季静岡県大会予選第２日 桐陽８−１伊豆総合（７回コールド）（２１日・愛鷹球場ほか）

１回戦２３試合が行われた。昨春の県準優勝校・桐陽が伊豆総合を８―１の７回コールドで下し、県大会出場に王手をかけた。４番・山本凌煌（りおう）外野手（２年）が３回に勝ち越し２点三塁打を放つなど、３安打４打点と大爆発。県大会の代表決定戦は２８日に行われる。

２年生主砲のバットが火を噴いた。桐陽の山本が２０２６年公式戦初戦の好機で打ちまくった。１打席目から３打席連続適時打と４番の役目をきっちり果たした。「練習試合ではいい当たりが少なかったので、最初に１本出て楽になりました」。大会前は飛球が多かった反省から低い打球を意識して打席に立ったのが、猛打につながった。

内容も申し分なかった。初回２死三塁から左翼線への先制の適時二塁打。同点に追いつかれた直後の３回には２死一、三塁から右中間へ勝ち越しの２点三塁打。５回には１死二塁から中前へ運んだ。

本塁打が出れば、サイクル安打だった７回の第４打席。「ベンチから狙っていけと言われたので意識していた」。一邪飛に終わって、ちょっぴり悔しがったが、３安打４打点と主砲の役割を十分果たした。

１年生だった昨夏からベンチ入りした期待のスラッガー。まだ高校通算本塁打は２本だが、「持ち味は長打力」と、胸を張る。１８０センチ、７５キロと恵まれた体格で、昨秋から４番の座を守る。「先輩たちが気遣ってくれるので、気楽に打席に入ってます」と、笑顔で話す。

“逆風”を力に変えた。昨年１２月に中学生を練習参加させたとして当時の新井晶登監督（４９）が６か月の謹慎処分を受けた。チームに不安が広がったが、代わって指揮を執った前部長の山本智也新監督（３８）は「（新井前監督が）戻ってきた時、全員がレベルアップしていよう」と、呼びかけて、オフの練習に励んだ。

４番の活躍で昨春の県準Ｖ校がコールド発進。夏、秋はいずれも県８強と昨年は安定した成績を残した。初采配で初白星を飾った山本監督は「今春は、秋を超える県４強以上が目標」と、照準を定める。殊勲の山本も「今の調子を落とさず、次も打点を意識したい」と、うなずく。今年も桐陽旋風を巻き起こす。（塩沢 武士）