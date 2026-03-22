◇明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ第７節 藤枝３―３（ＰＫ５−３）福島（２１日・とうスタ）

Ｊ２藤枝はアウェーでＪ３福島と対戦し４連勝を飾った。前半の３点リードを追いつかれたが、ＰＫ戦を５―３で制した。また槙野智章監督（３８）が再会を楽しみにしていたカズことＦＷ三浦知良（５９）は、ベンチ入りしたものの２試合連続で出場機会がなく対戦は実現しなかった。

藤枝が執念で４連勝をつかんだ。試合はＰＫ戦にもつれ込み、４―３で迎えた５人目、ＦＷ矢村健（２８）がきっちり決めて決着。槙野監督はキックの瞬間、ピッチに背を向けて祈るような仕草を見せたが、勝利が決まると喜んだ。それでも前半の３点リードから追いつかれただけに「勝ち点３を取れなかったことに悔いが残る」と初の４連勝にも反省を忘れなかった。

前半１１分にＭＦ松木駿之介（２９）が今季３点目で先制。わずか３分後にはＭＦ岡沢昂星（２２）、同３６分にはＭＦ三木仁太（２２）と、怒とうのゴールラッシュで主導権を握った。しかし、前線から奪いにいくスタイルの裏を突かれ、徐々に流れを失い後半に３点を失った。「自分たちが悪いというより、福島のサッカーが良かった」と相手を認めながら指揮官は悔しがった。注目されたキングカズとの“対戦”だったが出場機会がなく実現しなかった。「カズさんがプレーする姿を見たかった気持ちはある。ただ、次のホームで実現できれば」と笑みも浮かべた。

今季は引いて守るのではなく、前から奪うスタイルに挑戦中だ。槙野監督は「なぜ剥がされたのか、なぜ失点したのか。そこを突き詰めたい」と教訓を次に生かそうと必死だ。ＧＫ栗栖汰志（１９）は後半の失点に肩を落としながらも、「一気にピンチになるというのが、こういうサッカーだと思います。本当に成長する部分もある」と意識を高めた。課題は見えたがチームは確実に前進している。４連勝の先に、さらなる進化を見据えた。