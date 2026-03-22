今回は、何も考えず離婚届にサインした夫のエピソードを紹介します。

離婚してせいせいしていたけど…

「俺に文句ばかりで、毎日怒ってばかりの妻にうんざりしていました。俺としては育児をしていたつもりですが、妻は感謝もしないんですよ。

そんなある日、妻は急に家を出て行った上、記入済みの離婚届を送ってきました。俺も正直、妻とはもう顔を合わせたくなかったので、離婚してせいせいしました。親権は妻が持ちたいとのことで、仕方なくOKしました。息子のことは愛していますが、『父親だからいつでも会えるしな……』と思いましたし。

で、離婚後しばらくは息子と会えていましたが、ある日を境にまったく会えなくなりました。妻によると『息子が俺に会いたくないと言っている』とのことですが、本当なのか疑っています。にしても、最愛の息子と会えないのはとにかく辛いです」（体験者：30代男性・会社員／回答時期：2025年12月）

▽ この男性は、結婚している間、子どもがいる車内でタバコを吸ったり、まだ小さい子どもを車内に放置して買い物に行っていたりと、問題行動が多かったそうです。「育児をしていたつもり」と言いますが、本当にちゃんとしていたのか疑問が残ります……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。