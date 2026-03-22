◇ＪＦＬカップ東グループ第１節 沼津２―１ＹＳ横浜（２１日・ニッパツ三ツ沢球技場）

アスルクラロ沼津が開幕戦で逆転勝利を飾った。ＹＳ横浜とのＪリーグ復帰を目指すチーム同士の対戦で、前半３分に先制されたが後半１２分、元日本代表ＦＷ川又堅碁（３６）が右足で同点弾を決め、同４５分には途中出場のＭＦ藤井建悟（２３）が決勝弾を決めた。Ｊ復帰を託された篠田善之新監督（５４）は初陣を飾り、幸先のいいスタートとなった。

沼津のヒーローになったのは、サポーターが忘れかけていた２３歳だった。１―１で迎えた後半４５分、藤井はＤＦ三原秀真（２４）とのコンビネーションで生み出したチャンスを逃さず右足でミドルシュート。低い弾道でゴールネットを揺らし、勝ち点４を呼び込んだ。

「久々に勝って最高です！」。アウェーのサポーター席前で絶叫した藤井には、燃えるものがあった。クラブがＳＮＳで募った「１ｓｔゴールを決めるのは誰！？」の予想を何度見ても自分の名前がない。後半３０分に投入されたチャンスを生かさないわけにはいかなかった。胸を張り「ファーストゴールではなかったけど、決めました」とアピールした。

一発目を決めたのは、もう一人の「けんご」。川又が相手守備陣との駆け引きを制して右足で流しこんだ。ベテランは前半にオフサイドの判定となった自身の幻のゴールを悔やみつつ「（藤井に）もっていかれましたね。２点決めたかった」と苦笑いした。

篠田監督は初陣勝利を喜びながらも前半を「最悪の４５分」と表現。「この先、簡単にいくゲームは一つもない。もう一度反省を提唱したい」と気を引き締めた。

（甲斐 毅彦）