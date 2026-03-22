フジテレビ系「日曜報道 ＴＨＥ ＰＲＩＭＥ」（日曜・午前７時半）が２２日、最終回を迎えた。

同番組の終了は、先週２２日の生放送でキャスターを務める同局の梅津弥英子アナウンサーが「さて、日曜報道 ＴＨＥ ＰＲＩＭＥは来週最終回を迎えます」と発表した。続けて「フジテレビはこの時間帯、過去数十年にわたりまして、政治討論番組をお送りしてきたわけですが」と振り返っていた。同局は１９９２年４月にスタートした「報道２００１」から日曜朝に政治討論番組を生放送してきたが、この日の最終回で３４年の歴史にピリオドが打たれた。

２０１９年４月にスタートした「日曜報道―」は、レギュラーコメンテーターの弁護士・橋下徹氏らが政治や外交など時事問題をスタジオで生討論する番組。直近の世帯視聴率は３％（ビデオリサーチ調べ、関東地区）を割り込むこともあり数字が低迷していた。

最終回のこの日は茂木敏充外相がスタジオ生出演し日米首脳会談について議論した。議論の途中でキャスターを務める同局の梅津弥英子アナウンサーが「フジテレビ、日曜朝の討論番組は今朝で一端、区切りとなります」と伝え、茂木氏が過去に出演したＶＴＲを放送した。

３月２９日からの後番組は、俳優の谷原章介がメインキャスターを務める「ＳＵＮＤＡＹブレイク．」（日曜・午前７時、初回のみ７時３０分）がスタートする。

同番組は、スペシャルキャスターをお笑いコンビ「オズワルド」伊藤俊介が務め、同局の鈴木唯アナウンサーが出演する。