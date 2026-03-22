40・50代にピッタリだわ♡【ニトリのN+】大人こそGETしたい「新作パンツ」

コーデに即こなれ感を得られそうなパンツが、【ニトリ】生まれのアパレルブランド【N+（エヌプラス）】にあるとの情報をキャッチしました！ タック入りで上品見えを狙えるワイドパンツに、リラクシーな着心地とキレイ見えを両立できそうなイージーパンツなど、気取らず垢抜けを狙える新作パンツが揃っているもよう。この春はおしゃれを頑張ってみたいという大人女性は、ぜひチェックしてみて。

キレイめに整えるタック入りワイドパンツ

【N+】「フロントタックワイドパンツ」\3,990（税込）

センタープレス入りでコーデをキレイめに着地させてくれそうな、タック入りのワイドパンツ。クリーンな表面感の素材も手伝って、ダボついた印象に見えにくいのが大人に似合うポイントです。ウエストまわりは後ろのみゴムを採用。脚線をスラリと整えて見せつつ、気楽な穿き心地にも期待できます。上品なベージュのほか、春を呼び込むライトグリーン・ライトピンクの全3色から。

シルエットできちんと感をキープしたイージーパンツ

【N+】「ウエストドロストテーパードイージーパンツ」\3,990（税込）

ドローストリングでウエストまわりのフィット感を柔軟に調整でき、リラックスして穿けそうなイージーパンツ。裾にかけてコンパクトに収束していくテーパードシルエットはきちんと見えしやすく、部屋着感も払拭できそうです。「さらりとした肌触りが特徴で、長時間穿いても快適に過ごせる」（公式ECサイトより）とのことで、オンオフ問わず頼りたくなってしまうかも。

こなれ見えとスタイルアップを狙えるデニムパンツ

【N+】「マイルドフィットストレッチデニムワイドパンツ」\3,990（税込）

大人カジュアルコーデのこなれ感を高めてくれそうなデニム素材のワイドパンツ。センターに施されたピンタックステッチが縦のラインを印象付け、スマートな印象で穿けそうな一本です。脚線を拾いにくいため、スタイルアップ効果を狙えるのも◎ 裾にあしらわれた幅広のステッチもひと癖を感じられ、シャレ見えをさりげなく後押しします。

落ち感素材が女性らしさを演出するイージーパンツ

【N+】「ウエストギャザーワイドパンツ」\3,990（税込）

控えめなシワ感とシャリ感のある素材がコーデを単調に見せず、女性らしさも醸し出すワイドパンツ。気負わず穿けるゴムウエストのイージー仕様で、日常着としてはもちろん長時間の移動時や旅行にも重宝しそうです。落ち感があり、太すぎないラインは、多彩なシルエットのトップスとスタイリングを楽しめるはず。

※N+は、ニトリから生まれたファッションブランドです。ニトリ赤羽店内および、ショッピングセンター内のN+店舗、N+公式通販ニトリネットで販売しています。

※すべての商品情報・画像はN+出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：かんだちほ