女優の土居志央梨が、ＮＨＫの朝の連続テレビ小説「虎に翼」のスピンオフドラマで主演を務めた「山田轟法律事務所」のオフショットを公開した。

土居は２１日までに自身のインスタグラムを更新。「虎に翼スピンオフ『山田轟法律事務所』ご覧いただいた皆さまありがとうございました！クランクアップのオフショット 愛がパンパンにつまった手作りくす玉登場してうれしかったぁ、、」と記し、手作りのくす玉との写真や出演者やスタッフとの集合ショットをアップ。

「信頼しかないスタッフさん達 クリエイティブで、思いやりと集中力があって、こんな現場でお芝居できた私は幸せものです。ありがとうありがとう」とつづった。

また、１つ前の更新では「さよーならまたいつか！の『いつか』」が、いよいよ明日になりました 虎に翼スピンオフ『山田轟法律事務所』３月２０日（金・祝）２１時４５分より！」「ＮＨＫ総合にて チーム全員で思いを込めた７２分間、ぜひ受け取って下さい」とつづり、現場でのオフショットを披露した。

これらの投稿には「またよねさんが見られて良かった。志央梨さんがよねさんで本当に良かった！」「７２分じゃ足りないー！」「かっこよくて美しかった」「よねさん、かっこいい！虎に翼、最高です！」「笑いあり涙ありの壮絶な７２分でした！ほんとに感動」「よねさんのスーツ姿は素敵過ぎ」などのコメントが寄せられた。

「虎に翼」は戦前から戦後を舞台に、ヒロイン猪爪寅子が女性として初めて法の世界に入り、仲間と出会い様々な苦難を乗り越えていく姿が描かれた物語。スピンオフの舞台は、寅子の同級生の弁護士・山田よね（土居志央梨）と、轟（とどろき）太一（戸塚純貴）が運営する「山田轟法律事務所」。本編では描かれなかった、よねと轟のバックストーリーがふんだんに盛り込まれる内容で、弁護士の視点から「虎に翼」の世界が描かれた。