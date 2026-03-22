タレントの梅宮アンナが、23日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月～金、後1・00）に出演する。



【写真】スポーティーなスタイルの梅宮アンナ バックに日差しを全身で浴びる夫

昨年5月の出演時、乳がん闘病を語ってくれたアンナ。その収録直後に出会った男性とわずか10日で電撃再婚した。がん治療の副作用も落ち着き元気を取り戻し始めた5月、同級生が「人に会ってみない？」と誘ってくれたのがきっかけだった。



一方の夫は芸能界に疎く「あのお騒がせのひと?」とワイドショーを騒がせていた時のイメージから乗り気ではなかったが、インターネット検索でアンナさんの闘病生活を知り、逆に「会いたい」と思うようになっていたという。夫は初めて会った瞬間に「この人と結婚する！」とひらめいたそうでわずか10日で結婚することになった。



そんな夫からアンナさんにメッセージが…出会って10日婚のため、意見がぶつかる事もあるが夫婦喧嘩が夫婦円満の秘訣だという。



アンナの父は2019年に他界した俳優の故梅宮辰夫さん。その梅宮さんが大反対したタレントと熱愛、破局後の2001年、一般人と結婚し、翌年長女が誕生するも03年に離婚。2024年8月に乳がんを公表し、同年11月に右胸全摘手術を受け、抗がん剤治療と放射線治療を終えた。25年5月、アートディレクターの世継恭規（よつぎ・やすのり）氏との結婚を発表した。



（よろず～ニュース編集部）