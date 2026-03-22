今日22日(日)は、前線に伴う雨雲が西から広がります。九州では南部ほど雨脚が強まり、激しい雨や雷雨になる所もあるでしょう。

九州は昼頃から雨 夜にかけて紀伊半島まで雨雲広がる

今日22日は、晴れをもたらす高気圧が次第に東へ移り、西からは前線が近づきます。



沖縄は変わりやすい天気で、午前も午後もにわか雨の可能性があります。九州は、すでに所々で雨が降っており、昼頃からは雨の範囲が拡大するでしょう。南部ほど雨脚が強まり、局地的には道路が川のようになるほど激しく降りそうです。雷を伴う所もあるでしょう。中国と四国は午後3時前後から次第に雨となりそうです。近畿や東海は日差しが届きますが、夜は、時間が遅くなるほど雨の所が増えるでしょう。関東甲信と北陸、東北、北海道は、午前を中心に広く晴れそうです。多少雲がかかっても天気の大きな崩れはなく、昨日21日のような強い風も吹かないでしょう。

最高気温 前日と同じか高い 北日本の寒さも和らぐ

最高気温は、昨日21日と同じか高い所が多くなるでしょう。



関東から西は18℃前後の所がほとんどです。雨の降り出しが早い九州も、日差しが少ないわりに暖かいでしょう。

北陸から北は、日本海側ほど気温が上がり、寒さが和らぎます。風が比較的穏やかで、日差しの温もりを感じられるでしょう。