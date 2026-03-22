大型犬の子犬を、母に内緒でお迎えしたら…。そんなサプライズの一部始終が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で166万2000回再生を突破し、「えーって何回いった？ｗｗ」「なんだか涙が出ました」「素敵な動画ありがとう」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：娘が母に内緒で『大型犬の子犬』をお迎え→顔合わせした瞬間に…想像以上の反応】

娘から母へのサプライズ

TikTokアカウント「daw1117d」の投稿主さんの家には、『ダウ』ちゃんというバーニードゥードゥルが暮らしています。この日紹介したのは、娘さんからの突然のサプライズ。娘さんは、なんとバーニードゥードゥルの子犬をプレゼントしてくれたのだとか！

子犬の名前は『テオ』ちゃん。投稿主さんはもともとわんこが大好きなのだそう。そんな母のために、娘さんがこっそり家族として迎え入れていたのでした。

テオちゃんを見た投稿主さんは、何度も「え～！！」と叫び声をあげてしまったといいます。

愛らしい子犬に思わず涙…

実は、テオちゃんと会うのはこれが初めてではありませんでした。少し前、ペットショップで初めて会い、毎日様子を見に行っていたのだそうです。密かに「ノエル」くんと名付けるほど忘れられなくなってしまった投稿主さんの気持ちを、娘さんが汲んでくれていたのでした。

テオちゃんを抱きしめた投稿主さんは、思わず涙…。実感が湧いてくると、嬉しさがこみあげてきたのでしょう。娘さんの素敵な計らいに、見ている方まで心が温かくなってしまいますね♡

この投稿には「サプライズ大成功ですね！」「なんて可愛らしいお母様」「優しいママがいる家に迎えられてよかったね」などの温かなコメントが寄せられています。

やんちゃな男の子に成長♪

現在、テオくんはとっても明るく元気なわんこに成長したそうです。パワーに溢れるあまり、ダウちゃんと小競り合いになってしまうことも…。

とくに、ダウちゃんがおもちゃを持っているとき、持ち前のやんちゃっぷりを発揮するというテオちゃん。ダウちゃんの顔をパシリと叩き、おもちゃを奪おうとするといいます。

しかし、ダウちゃんも姉としての貫禄を見せつけます。テオちゃんにパンチされても、絶対におもちゃを離すことはないのだとか。家族に愛されながら、賑やかな暮らしを営んでいるテオちゃんなのでした。

ダウちゃん＆テオちゃんの日常はTikTokアカウント「daw1117d」の他の投稿からチェックすることができます。ぜひ遊びに行ってみてくださいね！

写真・動画提供：TikTokアカウント「daw1117d」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。