「おはしを正しくもつ」「自分で歯を磨く」「整理整頓をする」「ありがとうを伝える」…など、小学校入学前後に知っておきたい93のおやくそくを紹介した書籍『まいにちがたのしくなるおやくそく できるかな？』が発売された。

「小学校入学準備にぴったり」「生活の基本でありながら、これまでどう教えればいいのかわからなかったので助かる」など多くの口コミが寄せられている。

本書では、生活のきほんや言葉づかい、心の守り方、学校での過ごし方まで子どもたちの毎日に欠かせないテーマを幅広く網羅している。その中から「天気に合った服を選ぼう」という項目を取り上げる。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局・佐藤里咲）

小学校から下着姿で帰宅

「なんでこんな格好で帰ってきたの！」

小学1年生のとき、家に帰るなり母に叱られた。

5月になり、だんだん暑くなってきた頃、私は長袖のシャツを着て学校に行った。

だが帰り道、「暑すぎる……」と思い、その場でそのシャツを脱いでしまった。

そしてそのまま、下に来ていた半袖の下着姿で帰宅したのだ。

白いTシャツだったので、自分としては「別に問題ない」と思っていた。

だが母は、そうは思わなかった。

「それは“下着”。外で見せるものじゃないの」

そのとき初めて、服は「自分がどう思うか」ではなく、

「どう見られるか」まで含めて考えるものなのだと気づいた。

これは、身だしなみの話に見えて、実は他者への配慮の話だ。

大人でも、季節やTPOに合った服装ができていない人もいる。

そしてその一瞬で、「あの人はちゃんとしていないのかも」という印象になってしまう。

天気に合った服装を選ぼう

小学校入学前後に知っておきたい93のおやくそくを学べる本『まいにちがたのしくなるおやくそく できるかな？』には、「てんきにあったふくをえらぼう」という項目がある。

・てんきよほうを みよう。

・あついひは すずしいふくを、 さむいひは あたたかい ふくを きよう。

・あめのひは レインコートを きて ながぐつを はくよ。

・ひざしが つよいひは ぼうしを かぶろう。

（『まいにちがたのしくなるおやくそく できるかな？』p.21より引用）。

さらに「おうちの方へ」には、このようなことが書かれている。

天気や季節に合った服選びは難しいもの。調節しやすいように薄手の服を重ね着したり、突然の雨に備えて予備の靴下をかばんやロッカーに入れておくと安心です。

（『まいにちがたのしくなるおやくそく できるかな？』p.21より引用）。

つまり、身だしなみとは「決まったルールがあるもの」ではない。

状況に応じて、周囲に配慮できる選択をすることだ。

小学1年生の頃の私にアドバイスするなら、

「暑くなりそうなら、Tシャツの上に着られるパーカーを用意しておこう」と伝えたい。

「季節に合った服装を選ぶ」というのは、難しい。だからこそ、子どものうちから、親子で一緒に服を選ぶ機会を増やせると良いだろう。