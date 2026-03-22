町田樹氏（准教授を務める國學院大學にて／撮影：内海裕之）

フィーバーが続く“りくりゅう”（三浦璃来選手・木原龍一選手のペア）をはじめ、ミラノ・コルティナ五輪でメダル6個と躍進した日本のフィギュアスケート競技。まもなく今季を締めくくる世界選手権が始まり、再び注目を集めそうだ。

ミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケートペアで獲得した金メダルを掲げる三浦璃来（左）、木原龍一の“りくりゅう”ペア（写真：共同通信社）

五輪では、競技はもとよりリンク外でも話題を呼び、個性豊かな解説陣への関心も高まった。その一人が町田樹氏。初心者からコアなファンまでを惹きつけた理知的で創造的な解説は、研究者としての日々の鍛錬に裏打ちされている。ソチ五輪に出場するなどフィギュアスケート選手として活躍した町田さんは、引退後、研究者に転身した。現在は國學院大學准教授として教壇に立ちながら、スポーツ科学研究に打ち込んでいる。

今年は冬季五輪から始まり、WBC（準々決勝敗退）、そしてサッカーW杯が控えている。いまやスポーツの影響力はビジネスをはじめ、政治、文化、教育とさまざまな面において計り知れない。それだけに、スポーツを語る「言葉」や「批評」が足りていないと、町田氏は言う。

そうした問題意識が詰まった著書『スポーツ・クリティーク』（世界思想社）を出版した町田氏に、ミラノ・コルティナ五輪を振り返りつつ、スポーツと言葉について、そして、新しいスポーツ文化や問題点について語ってもらった。

（聞き手／砂田明子：フリーランスライター、編集者）

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フィギュアスケート選手の関係性はどう変わったのか？

──ミラノ・コルティナ五輪に多くの人が熱狂した要因には、競技のすばらしさに加え、選手たちが体現した新しいスポーツ文化があったと感じます。例えば、フィギュアスケート選手の仲の良さが大きな話題になりました。ライバルよりも仲間である……アスリートの関係性は変わってきていると感じますか？

町田樹氏（以下敬称略） 徐々に変わってきていると思います。もちろんアスリート全員がそうとは限りませんが、傾向として、私の現役時代にはなかったような関係性が生まれているということを感じます。

私は、古い考え方の選手だったので、ライバルには敬意をもって距離を置くようにしていましたが、そういう考え方のアスリートは少なくなってきているのではないでしょうか。

──背景には何がありますか？

町田 大きなきっかけの一つがアーバンスポーツの台頭ではないかと考えています。ストリート文化に由来するアーバンスポーツには、近代スポーツにはなかった価値観があります。

例えば、ブレイキンの大会は老若男女、年齢や性別を問わずダンサーは同じ土俵の上で競い合います。つまり「何人（なんびと）も排除しない」というインクルージョン（包摂）の思想を体現している。そうした文化的土台の上に、「勝っても負けても仲間」という関係性が醸成されるわけです。

しかし、オリンピックとなると、話は変わってきます。ブレイキンは2024年のパリ五輪ではオリンピック種目になりましたが、オリンピックは「近代スポーツ」の祭典なので、ルールもそれに則したものでなければなりません。

男女を分け、階級を分け、統一されたルールの下でできるだけ平等に競技を行うのが近代スポーツの金科玉条です。これが時に世界中を熱狂させる機会をつくりだす近代スポーツの文化的特徴でありますが、同時に性的マイノリティーの方々が競技に参加しづらい環境を生んでしまうなど、課題や限界の要因でもあるのです。

それでも、オリンピックのスノーボードやブレイキン競技には、アスリート同士の「融和」が見られました。そうした空気や価値観が、いわゆる近代スポーツのアスリートたちにも波及しているのではないでしょうか。

今、われわれがスポーツと呼んでいるものの多くは、19世紀半ばに確立された、いわゆる「近代スポーツ」の範疇の中にあります。その外側からやってきたアーバンスポーツやeスポーツが、従来のスポーツの価値観を揺さぶっている。これは、アスリートの関係性に限らず、さまざまな点で見られる現象だと思います。

「感動を与える」と言わなくなったアスリート

──アスリートが発する「言葉」も変わってきているように感じます。りくりゅうペアは、ミスのあったショートプログラムの後、勝負のフリープログラムに臨むにあたって、「お互いがお互いのために滑ろう」と声をかけ合ったといいます。自分のためでもなく、メダルのためでもなく、見ている人のためでもなく、相手のために。人がどういうときに強さを発揮するのかを教えられる、鮮烈な言葉でした。

アスリートの言葉という点で印象的なのは、町田さんは以前から「（スポーツで）感動を与える」という言葉に疑義を呈していました。感動の主体は受け手であるがゆえに、アスリートが感動を与えることはできないと。競技を行うこと以上のプラスアルファが求められる状況への違和感もあったと書かれています。最近、そういった言葉を聞かなくなったように感じますが、いかがでしょうか。

町田 はい、ほとんど聞かなくなりましたね。私が口うるさく言ったからということもあるかもしれませんが（笑）、アスリート自身も「感動を与える」という言葉の違和感に気づきはじめているのだと思います。アスリートは感動を与えることに頑張らなくていい。自分自身の使命に基づいてプレーを頑張れば十分です。プレーが良ければ良いほど、自然に、見ている人は感動するものですから。

──「解説」の言葉もまた、競技を拡大し、深めてくれるものだということを、多くの人がこのオリンピックで気づいたと思います。町田さんの解説は、分かりやすく的確な上に、独自のスタイルがあります。どのように確立されたのでしょうか。

町田 まず、フィギュアスケートは、アスレチックな側面とアーティスティックな側面、両方を兼ね備えたスポーツです。

アスレチックな側面の解説というのは比較的分かりやすくて、どのくらい難しいジャンプを跳んだとか、どんなレベルのスピンを回ったかなどの技術の解説になります。

そうしたアスレチックな側面のみならず、アーティスティックな側面に対する言葉もまた必要だと私は考えていました。それをどう語るのか。どういうタイミングで、どういうアプローチで、どういう言葉で語るのかを、長い間試行錯誤してきました。

名解説の極意は「縦糸の言葉と横糸の言葉」

──各選手のプログラムの特徴を、端的に表現されていたのが印象的でした。例えば、男子個人銀メダルの鍵山優真選手のショートプログラムは、〈ピアノとギターのジャズセッションを、フロアダンスのステップを応用したスケーティングで、小粋に表現するプログラムです〉と。一瞬にして、その選手の表現世界が伝わります。

町田 ありがとうございます。今回の五輪で、たくさんの人が私の解説を受け入れ、評価してくださったことは、大変嬉しかったです。

フィギュアスケートは、これから滑るプログラムが決まっているという意味で「予定調和な部分」と、同時に「予測不可能な部分」が混然一体となっているスポーツなので、事前に準備できるところは入念に準備しつつも、目の前で起きることに瞬時に柔軟に対応するという両方の語りのスキルが求められます。

さらには音楽やダンスというアーティスティックな側面に対する表現力も必要で、非常に解説が難しい競技だと思っています。それだけにやりがいがあるわけですが、解説者として大切にしていることは、目の前の状況に〈縦糸＝共時的観点〉と〈横糸＝適時的観点〉を通すことです。

──解説には〈通時的観点〉と〈共時的観点〉が必要だということですか？

町田 ある選手が、高難度の4回転フリップを跳んで、成功したとしましょう。このとき、解説者の私が「4回転フリップ」と言葉にすることで、ああ、これは注目すべきジャンプなのだと、見ている人は意識する。でも、それだけでは「4回転フリップ」というジャンプを跳んだんだ、で終わりです。私はこれを、時間軸でとらえた〈通時的〉情報や文脈でとらえる〈共時的〉情報に接続させます。

やり方としては、例えば、「この4回転フリップは、今シーズン初めて成功したジャンプです」という情報を加える。すると見ている人は、その選手にとって4回転フリップがどれほどの価値をもっている技かがわかりますし、演技後、選手がなぜ涙を流して喜んでいるのか、その背景が見えてくる。つまり解像度が上がるわけです。

でも、「今シーズン初めて成功」と解説するためには、その選手の今季の大会すべてを見て、それまでの道のりを把握しておかなければなりませんので、膨大な準備が必要です。これが〈通時的〉情報に接続させる語り方です。

一方、同じ4回転フリップ成功という現象でも、「この4回転フリップは、今大会出場者の中でも3名の選手しか演技に組み込んでいない大技で、多くの選手が実施している4回転トウループよりも1.5点多く得点を獲得することができます」と話してみる。すると、その大会で4回転フリップを成功させることがどれほどのアドバンテージになるのかといったことや、その大会に出場している他のライバルとの関係が立ち上がってきます。

つまり、その大会を取り巻く文脈や試合展開の機微がよく分かるようになるのです。これが〈共時的〉情報に接続させる語り方ですが、こうした語りを行うためには、大会の文脈を瞬時に読み取るための高度な分析力が必要になります。

そもそも「何々ジャンプを跳んだ」と言うのは、起こった現象を描写しているのですから実況の範疇に属する語りです。実況アナウンサーの方々も長年勉強や観戦をして競技に精通しているエキスパートですから、私はジャンプなどの技の判別などは基本的に実況に任せて、演技の分析や評価といった本来解説者が語るべき部分に集中するようにしています。

とにもかくにも、アナウンサーの方々との阿吽の呼吸が必要にもなってくるので、常に彼らとは密にコミュニケーションをとって連携力を磨くようにも心がけています。

競技映像は誰のものか？ 著作権やアーカイブをめぐる議論の必要性

──本書にはアスリートの「健康」から「大学スポーツ」「セカンドキャリア」「オリンピック批評」まで、スポーツに関する幅広いテーマが取り上げられ、読み応えがあります。その一つである「著作権」問題は、ミラノ五輪でも大きく取り上げられました。

町田 フィギュアスケートのスペイン代表選手の使用楽曲（映画『ミニオンズ』のテーマ）が、開催直前になって使用が差し止められたのです。その後、特別に許可が下りましたが、アーティスティックスポーツをめぐる音楽著作権問題は大きな問題になっています。

いま、すべてのフィギュアスケーターは、著作権侵害のリスクと隣り合わせで競技に出ているといっても過言ではない状態です。

事の発端は、2014年にボーカル曲の使用が解禁されたことです。それまでは、著作権が切れて、許諾なしで使えるパブリックドメインになっているクラシック音楽が主流でした。ですから著作権が問題になることはほとんどなかったわけです。

しかし、ボーカル曲が解禁され、加えてフィギュアスケートの市場規模が拡大していくと、選手や競技主催者はフィギュアスケートの大会や演技から経済ベネフィットを得るようになっていく。そういう状況に対して、音楽著作権者が声を上げるのは当然のことです。

諸悪の根源は、著作権侵害のリスクにどう対処するのかという議論をせぬまま、ISU（国際スケート連盟）がボーカル曲解禁にかじを切ったことにあると私は考えています。

──解決策はありますか？

町田 近代スポーツは世界的に統一的に運営されるのが前提なので、著作権のクリアランスに関しても世界共通のシステムが求められます。

ですが、著作権に関する法律は各国で違うから難しい。われわれ研究者もリスクを抑える方法を提言してはいますが、根本的な解決策を見い出すまでには至っていないというのが現状です。

さらに問題なのは、こうした大きな問題になっているにもかかわらず、選手やコーチ、振付師などに対して、著作権に関する適切な教育が行われていないことです。フィギュアスケート界全体で著作権啓発教育を進めていかないと、この問題は収まらないと思います。

──「競技映像は誰のものか？」という、映像アーカイブを巡る問題提起もされています。動画を気軽に見られる時代になり、映像の権利もまた、重要なテーマになっています。

町田 私は競技者として20年以上のフィギュアスケート選手生活を送りましたが、自由に使用できる映像を、一つも持っていません。言うまでもなく著作権は撮った人に帰属し、撮られているアスリートには帰属しないからです。フィギュアスケートでは往々にして、テレビ局が競技映像の著作権を持っているということになります。

ですがアスリートの視点からいうと、自分のパフォーマンスというのは、自分のアイデンティティそのものです。それを自分で自由に使えないことは苦しいことです。また、競技映像というのは資料的価値が高い上に、大会やイベントなどに費やされる公的資金を考えると、公共性が高いものでもあります。

ですから、例えば5年なり10年が過ぎて商業利用の見込みが乏しくなった映像は、アーカイブに供するなど、著作物が意義ある形で使われる環境を整えることができないか。そういったアーカイブ研究にも取り組んでいるところです。

──アスリートの発言が存在感を増し、スポーツの影響力が大きくなっているからこそ、言葉・政治・経済・教育・法律……さまざまな側面からスポーツを考える重要性を感じます。

町田 アスリートが競技だけをしていては済まされない場面が増えていると思います。スポーツと政治は切り離せなくなっているし、アスリートも必要に応じて自分の権利を自分の言葉で主張していかねばなりません。

この本は多くの人に読んでいただきたいですが、中でもアスリートに読んでいただいて、これからのスポーツがどうあるべきかを考えるきっかけにしていただけたら嬉しいです。

（町田樹著、世界思想社）

筆者：砂田 明子,町田 樹