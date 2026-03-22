皇帝戴冠式中に”暗殺”を警戒…歴戦の皇帝「オットー1世」と稀代の破戒僧「教皇ヨハネス12世」の間に潜む不協和音

ヨーロッパ随一の強国は、ひとりの男によって作り上げられた。その名は神聖ローマ帝国初代皇帝・オットー1世。欧州を席巻した苛烈な王の生涯は、戦いの軌跡だった。身内からの反乱にイタリア遠征、そして強敵ハンガリーとの戦争。彼はいかにして数多の勢力を下し、その地位を固めていったのか。

オットー1世の生涯を辿れば、中世ヨーロッパが見えてくる。ドイツの源流・神聖ローマ帝国の歴史を綴った『ドイツ誕生 神聖ローマ帝国初代皇帝オットー1世』から一部抜粋・再編集してお届けする。

『ドイツ誕生 神聖ローマ帝国初代皇帝オットー1世』連載第54回

『イタリア人からの“蔑称”が名前の由来…オットーの「イタリア遠征」が生みだした「ドイツ人」の民族意識』より続く。

教皇ヨハネス12世への不信

先に書いたように、ベレンガーリオ親子はオットー襲来を聞いてすぐさま逃亡した。否、逃亡できたのである。ということはその逃亡を助ける彼ら親子のシンパが少なからずいたことになる。イタリアはオットーの歓迎一色というわけではなかったのだ。むろん教皇ヨハネス12世の自堕落な生活ぶりもオットーの耳に入っていたことであろう。オットーは教皇との蜜月は長く続くことはないだろうと踏む。であるからこそオットーは皇帝戴冠を慎重に進めた。

961年11月末、亡きフルダ修道院長ハダマーの甥で叔父の後を継いだハットーがローマに入り、教皇庁とオットーの皇帝戴冠について交渉を始めた。当初、戴冠式はカール大帝のようにクリスマスの日に予定されていたが、交渉が長引き年を越すことになった。ここですでにオットーと教皇ヨハネス12世の間にお互いへの不信感が芽生えている。

結局オットーはこの年のクリスマスをパヴィアで祝い、翌年早々に、ポー川を渡り南に向かった。1月31日、ローマ近郊に到着。ローマを見下ろすモンテマリオの丘に陣幕を張る。

翌2月1日、凱旋通りを通ってローマに入城した。教皇が迎えに出る。オットーの随伴者はハンブルク・ブレーメン大司教をはじめとする多くの司教、それにシュヴァーベン大公ブルヒャルトら何人かの俗界領主と多数。しかしなんといってもオットーは大軍を従えている。これには「恐るべし！」と多くのローマ人が眉を顰めたという。

皇帝戴冠式

2月2日の日曜日、聖母マリアのお清めの祝いの聖燭祭当日、サン・ピエトロ大寺院で皇帝戴冠式が挙行された。オットーと妃のアーデルハイトはともに塗油を受け、皇帝と皇妃になる。

戴冠式の少し前、オットーは太刀持ちの若者に「余が聖使徒の墓の前で祈りをささげている間、汝は剣を余の頭の上に保ち続けろ！ 余は余の前任者たちがローマ人の忠誠心に関していかなる経験をしたかを忘れない。災いに驚くよりも、それに前もって備えておく方が賢いというものだ」と指示したという。オットーと教皇ヨハネスの相互不信を如実に示すエピソードである。

たしかに、ある史家の言うようにオットーとヨハネスは奇妙な取り合わせである。片や幾多の試練に耐え抜いてきた経験豊かな50歳のザクセン人。片や経験もなく軽佻浮薄でふしだらな生活を送り、若くして教皇となって皇帝を支配できると思い込んでいる25歳のイタリア人である。そりが合わないのはわかりきったことである。

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