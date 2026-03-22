「脳の老化を音響で食い止める」…！？64個のスピーカーから発される音で精神を刺激する「不思議な覚醒法」を試してみた

「脳の老化」に終止符を

ここ数年、私がまざまざと突きつけられているのは、「脳の老化」である。

テレビやYouTubeの収録などで、自分よりひと回り以上年下の若者と接する機会があるのだが、若い人たちは総じて会話のテンポが速い。話についていけず、ひとり静かに落ち込むこともしばしばだ。昨年末、M―1ファイナリストの若手コンビ「めぞん」のネタを見たときもそうだった。内容がほとんど頭に入ってこず、「これはネタ以前の問題では？」と、しっかり凹んだ。

そんな悩みを抱えていたときに出会ったのが、サウンドクリエイターの瀬戸さんである。立体音響の先駆者として各地のイベントに引っ張りだこで、'24年には「291chをひとつのサウンドシステムから操った人物」としてギネスにも登録された。その一方で、「音響による脳の覚醒」を研究しているという。

第一印象は、「会話のテンポがいい人」、そして「50歳という年齢の割に、肌が妙にツヤツヤしている人」だった。瀬戸さんいわく、「脳が覚醒すると見た目も若返ってキラキラする」のだという。ならばぜひ試してみたいと、都内にある瀬戸さんのラボを訪れた。

ラボの半地下には、壁や天井、さらには格子床の下まで、64個のスピーカーが配置されたスタジオがあった。この空間そのものが、脳を覚醒させるマシンなのだという。

まずは分かりやすく効果を体感するため、市販のJポップをかけてもらった。MISIAの「Everything」だ。

照明を落としたスタジオの中央で目を閉じて椅子に腰掛ける。第一小節からすでに様子がおかしい。360度からMISIAの歌声が迫ってくる。目の前で歌っている、というレベルを超えて、もはや彼女の子宮に宿った胎児として、母の声に包まれている感じだ。サビで繰り返される「ヨー、エブリシーング♪」は、神のお告げにすら聞こえ、なぜか万能感がみなぎってくる。

脳を若返らせる魔法の音源

次に流してもらったのは、瀬戸さんが自らアマゾンの奥地で採音してきたサウンドスケープ（音風景）だった。

風にそよぐ草木や動物たちの鳴き声、川のせせらぎ……5分ほど耳を傾けていると、睡魔に似た感覚がやってきた。しかしそれは眠気とは違った。なんというか、意識だけが奥へ沈んでいく感じだ。アマゾンの景色が脳内に再生され、鳥が囀る場面まで補完されていった。トランス状態の一種かもしれないが浮遊感があり、気持ちが落ち着く。そんな状態で15分ほど過ごし、スタジオに明かりが灯されると、新しく生まれ変わったような感覚があった。

しかし、なぜアマゾンなのか。

「いわゆるパワースポットと呼ばれる場所には、脳を覚醒させる周波数の音が飛び交っていると考えています。アマゾンだけでなく、屋久島の原生林やアリゾナのセドナなど、それぞれの場所の音に異なる効果があるんです」（瀬戸さん）

実名は明かせないが、複数の芸能人やスポーツ選手が、この小さなスタジオに通って音を浴びているらしい。

続いて試したのが、超音波で脳をダイレクトに刺激する「覚醒装置」だった。これを使うと右脳が活性化し、意識が拡張。当然、脳は若返るわけである。

スイッチが入ると、音はまったく聞こえないのに、頭がくらくらする。数秒で終わり、今度はやけに頭がシャキッとした。

その直後、信じられないことが起きた。

自分の口から勝手に言葉が……

「超音波の物理的な揺らぎが神経系に作用して生まれた電気信号が、意識の深部に影響している感じですね」という小難しい言葉が、私の口をついて出てきたのだ。普段ならまず選ばない言い回しである。しかも、いつもの倍のスピードで舌が勝手に回転したから驚いた。自分で言っておきながら、「誰？ めぞんが憑依した？」と思った。

そして、次に浮かんだのがこの疑問だ。もしかして、私の脳、ちょっと若返ってる？

科学的に正しいかどうかは別として、普段なら思い浮かばないこんなセリフを口走ったのも、覚醒した脳のなせる業だったとしか思えないのだ。超音波の魔法が解けた今でも、モーツァルトを聴かせて育てた肉牛くらいには、音で品質向上できる余地が私にも残されていると信じている。

そして、ややリフトアップして瞳がキラめいたことも追記しておく。帰宅するなり、普段は私の顔に無関心な旦那から「なんか、子どもみたいな顔になってる！ 脳覚醒って若返るんだね〜」と驚かれたのだった。

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「週刊現代」2026年3月30日号より

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