【校閲クイズ】「お腹が空いてきましたね。あそこに評判のいいレストランがあるから、腹ごなししてからコンサートに行きましょう」。 この文章のどこが誤っているか、分かりますか……？

雑誌や書籍などの信頼性を保つため、重要な役割を担う「校閲」という仕事。

校閲とは、誤字脱字など表記のチェックのほか、内容の矛盾や誤りがないかどうかも、調べて確認することです。「校正」も似たような意味で用いられることがありますが、厳密にいえば、校正は調べる要素を含みません。

テレビドラマやドキュメンタリー番組のおかげで、この仕事の認知度は大幅にアップしていますが、実際にどんな仕事をしているのか、もっと詳しく知りたい……という方もいらっしゃるかもしれません。

そこで、校閲という仕事の一端、そして言葉の奥深さを、クイズを通して知ることができる企画を考えてみました！

つぎの文章の誤りを見つけてください

「お腹が空いてきましたね。あそこに評判のいいレストランがあるから、腹ごなししてからコンサートに行きましょう」

答えと解説は、次ページをご覧ください。

「腹ごなし」とは「食後に、軽く運動などをして消化を助けること」（デジタル大辞泉）。文脈からは「お腹が空いたのでこれから食事をし、その後にコンサートに行く」と読み取れます。この場合は、何かをする前に食事をしておく意味の「腹ごしらえ」が適切でしょう。

× 「お腹が空いてきましたね。あそこに評判のいいレストランがあるから、腹ごなししてからコンサートに行きましょう」

〇 「お腹が空いてきましたね。あそこに評判のいいレストランがあるから、腹ごしらえしてからコンサートに行きましょう」

【校閲クイズ】「今年の千支は馬。僕は年男ですからがんばりますよ！」。 この文章のどこが誤っているか、分かりますか……？