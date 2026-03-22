暴力団員は『ゴルフ』すら許されない…27個の禁止行為でやくざを包囲する”暴対法”の全貌

かつて20万人もの構成員を擁した暴力団。

覚せい剤の輸入や賭博、みかじめ料の徴収で莫大な収益を上げ、1980年代の年間収入は推計8兆円に達したと言われる。だが平成に入って以降、暴対法の制定や警察の行き過ぎた捜査、メディアによる批判的な報道が原因となり、暴力団は衰退の一途をたどってきた。

では、暴力団が社会から消えていくことは、我々一般国民にとって「良いこと」だけなのだろうか？しばし「必要悪」として語られてきた“やくざ”の実態を、『やくざは本当に「必要悪」だったのか』より一部抜粋・再編集してお届けする。

【前編を読む】「暴力団の願望を打ち砕く」…襲撃の恐怖を超えてやくざを“反社会的団体”と断じた警察の「決断」

とことん細かくやくざの活動を禁止

暴対法（正式名称は「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」）は暴力団をこう定義している。

「その団体の構成員が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体をいう」（第2条の2項）

そして「指定暴力団」の定義も定められている。それは暴力団の威力を利用して資金を得ることを実質的な目的としている、暴力団の幹部のうち、特定の犯罪経歴保有者が一定の比率を超えている、暴力団を代表する者などの統制の下に組織が階層的に構成されている--の3要件を満たしていることが条件となる。

現在、指定暴力団は25団体で、それらは『警察白書』令和6年版によると、以下の通りだが、これは構成員のみの数字で、準構成員は含まれない。

6代目山口組（約3500人）、住吉会（約2200人）、稲川会（約1700人）、道仁会（約320人）、極東会（約310人）、松葉会（約300人）、旭琉會（約210人）、5代目工藤會（約200人）、浪川会（約150人）、神戸山口組（約140人）、6代目共政会（約120人）、双愛会（約90人）、関東関根組（約90人）、太州会（約70人）、4代目福博会（約70人）、絆會（約60人）、池田組（約60人）、3代目侠道会（約60人）、2代目東組（約60人）、5代目浅野組（約50人）、7代目会津小鉄会（約40人）、4代目小桜一家（約40人）、2代目親和会（約40人）、7代目合田一家（約30人）、十代目酒梅組（約10人）。

あまりにも組員数が少ないのに読者は驚かれよう。準構成員を含めれば各団体ともほぼ2倍の人数になるだろうが、それにしても少ない。だが、これが暴力団の現状なのだ。気息奄々、ようやっと残り少ない者の命脈を保っている感じである。

暴力団や組員に禁止した経済行為

暴対法はこれまで何度か改正されたが、暴力団や組員に対し、禁止した経済行為は次の27種に及ぶ。

（1）口止め料を要求する行為（ブラックジャーナリストを考えると分かりやすい。記事にしないからカネをよこせ）。

（2）寄付金や賛助金を要求する行為。

（3）下請けへの参入を要求する行為（建設工事などの請負業務の発注者に対して、下請けへの参入、資材の納入などを受け入れるよう要求する行為）。

（4）みかじめ料などを要求する行為（挨拶料など名目が何であっても）。

（5）用心棒料などを要求する行為（業務用品の買い取り要求、興行などの入場券購入、パーティー券の買い取り要求なども含む）。

（6）カネの貸し借りで利息制限法に定める制限額を超える利息について債務者に支払えと迫る行為。

（7）人や企業から依頼を受け、借り手が困惑するような態度で訪問、電話するなどして債権を取り立てる行為。

（8）借金や家賃、買った物品の代金などの支払いを免除し、また返済を猶予するよう要求する行為。

（9）金銭貸付業者以外の者に対して金銭の貸し付けや手形割引などを要求し、また貸付業者が断っているにもかかわらず、貸し付け、手形割引を要求する行為。

厳しい制限事項

（10）証券会社などに対し、取引を拒絶されているにもかかわらず、金融商品取引や有価証券の信用取引を行うよう要求する行為。

（11）株式会社やその取締役、執行役、監査役、株主などに対し、拒絶しているにもかかわらず、買い取り、斡旋を要求する行為。

（12）銀行などに対し、拒絶しているにもかかわらず預金・貯金の受け入れを要求する行為。

（13）建物や敷地を正当に使用している者に対し、これらの明け渡しを要求する行為（つまり地上げ）。

（14）土地、建物を占拠したり、自分の名前を表示したりして、所有権者や担保権者が拒絶しているにもかかわらず、出て行く見返りに明け渡し料を要求する行為。

（15）宅建業者に対し、拒絶しているにもかかわらず、宅地などの売買・交換、また売買・交換・賃借の代理・媒介を要求する行為。

（16）宅建業者以外の者に対し、宅地等の売買・交換をすること、または宅地等の賃借をみだりに要求する行為。

（17）建設業者に対し、拒絶しているにもかかわらず、建設工事を行うよう要求する行為。

（18）集会施設の管理者に対し、拒絶しているにもかかわらず、施設を利用させるよう要求する行為。

でっち上げで暴力団員を逮捕

（19）人から依頼を受け、報酬を得て、または報酬の約束をして、交通事故などの示談交渉を行い、損害賠償として金品を要求する行為。

（20）人に対し、買った商品、サービスの内容に関して事実に反する欠陥があることを強弁し損害賠償の名目で、あるいは有価証券の売買で損害を受けたと因縁をつけ、損失補填を要求する行為。

（21）行政庁に対し、許認可の要件に該当しないのに許認可するよう要求したり、不利益処分の要件に該当するのに、不利益処分しないよう要求する行為。

（22）行政庁に対し、特定の者がした許認可の申請が要件に該当するのに許認可しないよう要求したり、特定の者について不利益処分の要件に該当しないのに不利益処分するよう要求する行為。

（23）国や地方公共団体などが行う売買・賃借・請負などの契約の入札に関し、参加資格がない者や指名基準に適合しない者を入札に参加させるよう要求する行為。

（24）国や地方公共団体が行う売買・賃借・請負などの契約の入札に関し、参加資格がある者や指名基準に適合する者を入札に参加させないよう要求する行為。

（25）人に対し、公共事業の行う売買・賃借・請負などの契約の入札に参加しないよう、または一定の価格その他の条件で入札するようみだりに要求する行為。

（26）国や地方公共団体に対し、自己や自己の関係者を売買・賃借・請負などの契約の相手側とするよう、また特定の者を契約の相手側としないようみだりに要求する行為。

（27）国や地方公共団体に対し、売買・賃借・請負などの契約の相手側に、下請けなどの発注や資材、物品を納入させるように指導・助言するようみだりに要求する行為。

以上、長々と書き連ねたが、これだけ厳しく、細かく、禁止制限をかけられたら、暴力団が音を上げるのも当然だろう。暴力団は暴対法や暴排条例、業界の暴排条項などにより、ほぼあらゆるシノギから閉め出されていると言って過言ではない。

近年ではこれほど暴力団を縛ってもまだ縛り足りないのか、暴力団が自分が暴力団員ではないと偽ってゴルフをした、他人名義のETCカードを使って高速道路を利用し、サービス料金を詐取した、名前を偽ってホテルを利用した--などの微罪にも値しない犯罪をでっち上げ、暴力団員を逮捕、起訴する事態が続いている。

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