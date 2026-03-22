皇位継承をめぐる議論が続くなか、自民党の高市早苗氏は女性天皇について「皇室典範は皇位は皇統に属する男系男子がこれを継承すると定めております。ですから認められません」との考えを改めて示した。

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その一方で、女性皇族の姿は大きく変わりつつある。日本赤十字社での勤務が2年目となる敬宮愛子さまの姿は、その変化を映し出しているといえるだろう。ご公務でもネイビーのジャケットなど大人っぽい装いが増え、愛子さまへの国民の信頼感や敬愛の念は増すばかりだ。

紀宮清子さま（現在は黒田清子さん）、三笠宮瑶子さま、そして愛子さまは「社会で働いて給与をもらう」という新たな生き方を体現した女性皇族だ。

"通勤する皇族"として、大きな驚きをもって受け入れられたのが、1992年に山階鳥類研究所で研究員として就職された清子さま。皇室や日本史に関する著作の多い歴史エッセイスト・堀江宏樹氏は、清子さまの皇族史における重要性をこう指摘する。

「清子さまは女性皇族としてご成婚前から『就職』という形で社会に出た初めての例です。専門職（研究員）として給与を得るモデルを確立し、週2回、片道1時間ほどの道のりを自動車通勤。公務と二足のわらじでご活動なさいました。女性皇族という枠組みを超え、一人の専門家として社会に接続しようとする"個"としての自立でした」

瑶子さまは大学卒業後の2006年に日本赤十字社の嘱託職員として勤務。清子さまのような研究職としての就職に加え、公務にすべての時間を捧げるあり方が中心だった皇族の進路に、「常勤で勤務する会社員」という新たな道を切り拓いた。

「瑶子さまは同僚との飲み会や朝6時に出社していることが報じられ、『普通に勤務してますから』と語り注目を集めました。職場では電話を取るなど、周囲と変わらぬ働き方をしていたと伝えられています。女性皇族が"専門家"としてではなく、組織の"一員"であることを受け入れた初めての例といえます」

瑶子さまに次いで日本赤十字社で社員として勤務しているのが愛子さまだ。青少年・ボランティア課でボランティア冊子の編集業務などを行っているといい、2年目となる今春は異動の可能性も報じられた。公務と折り合いをつけながら、ほぼ毎日出社しているという。

「愛子さまの働き方は、国民と同じ"等身大の社会人像"として受け取れます。異動が伝えられるのもまさにその一例なのでは。嵐が好き、『月曜からよふかし』（日本テレビ系）が好きというような報道と並んで、普通に勤務している姿は、組織人（チームメンバー）として親近感を集めるものです」

女性皇族が"国民と同じこと"をする理由

こうした女性皇族の現実について、堀江氏は「男性皇族よりも国民にもっと強く『寄り添う』姿勢を求められる傾向がある」と指摘する。

「大学で講義を行っておられた三笠宮崇仁親王殿下（昭和天皇の弟宮）や、公益財団法人がん研究会の研究所で客員研究員をなさっておられた常陸宮正仁親王殿下（上皇さまの弟宮）など、研究者になられる方はいらっしゃいますが、男性皇族には大学卒業後に会社にお勤めするケースは珍しい。一方で、女性皇族は卒業したら基本的には会社員として働くというような"国民と同じこと"をしながら、国民が休息している休日も宮様方はご公務で地方へ赴かれている。二足のわらじで、"国民以上に頑張ること"をごく自然に、こなしておられるのです」

皇位継承をめぐる制度は、いまも男系男子を前提としている。一方で、女性皇族の生き方は、社会の中で変化してきた。通勤して給与を得る初の女性皇族だった清子さん、常勤で勤務した初の女性皇族となった瑶子さま、そして現在働く愛子さま──。制度の議論とは別のところで、女性皇族の姿はすでに変わり始めているのだ。